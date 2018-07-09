"Лето на Дону" становится общепризнанным мероприятием

Представители местных национальных диаспор были приятно удивлены качеством проведения фестиваля "Купаловское лето на Дону". К тому же, не остались в стороне и ближайшие соседи Российской Федерации. В частности, делегация Смолевичского района Минской области Республики Беларусь посещает его не первый год, отмечая высокий уровень профессионализма организаторов, сообщает "Правда.Ру".

Как сообщает пресс-служба мероприятия, на территории этнофеста, располагавшегося в Кагальницком районе, посетители могли ознакомиться с традициями, устоями и обычаями русского, украинского, белорусского, армянского, грузинского, татарского и прочих народов.

В культурную программу включили зажигательные танцы, народные песни, а так же изучение различных прикладных ремёсел, прошедших через века. К примеру, потомственная травница рассказывала гостям о целебных свойствах различных растений, показывала основы искусства приготовления исцеляющих отваров, мазей и припарок.

Посетители смогли по достоинству оценить все особенности этого, не побоюсь этого слова, общественно важного события. Ведь оно позволяет и простому обывателю, и профессиональному этнографу ощутить все те особенности, которые характерны для данного региона. Способность приходить к компромиссам и сохранение "дороги к истокам" при успешном прохождении процесса ассимиляции сделали эти земли такими, какие они есть в наши дни.

Надеемся, поддержка областных властей пойдёт на пользу этнофесту, и он, в следующем году, продолжит достигать новые высоты.

До встречи "на Дону" следующим летом!