Amnesty International осудила казнь лидеров Аум Синрике

Международная неправительственная организация Amnesty International выступила с заявлением, что исполнение смертных приговоров в отношении глав "Аум Синрикё" нарушает права человека.

Сегодня в Японии был повешен Тидзуо Мацумото известный так же как Сека Асахара.

По словам представителя восточноазиатского отделения организации Хироки Сёдзи, "сегодняшние казни беспрецедентны в современной истории Японии. Атаки, осуществленные "Аум Синрикё" омерзительны, и те, кто за них ответственен, должен быть наказан. Однако казнь никогда не является ответом".

"Правосудие требует несения ответственности за поступки, но также и уважения прав человека. Смертная казнь как высшее отрицание прав человека никогда не сможет этого обеспечить", - добавила она.

Ставшая широко известной в 90-е годы секта "Аум Синрикё", запрещенная во многих странах мира, включая Россию, предрекала скорый конец света и обещала финальную битву добра и зла. Руководитель секты Сёко Асахара называл себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы.

Газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили ядовитый газ зарин в пяти составах токийской подземки. В результате нападения погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. пострадали.





