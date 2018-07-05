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    • Опубликована
    • сегодня в 13:53

Юлия Высоцкая играет в спектакле Кончаловского по сюжету Бергмана

Известная телеведущая Юлия Высоцкая сыграла в спектакле по сюжету фильма шведского режиссера Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни» (Scener ur ett ktenskap, 1973)

Режиссер Андрей Кончаловский, ее супруг,  поставил спектакль, премьера которого состоялась во вторник вечером в рамках Международного театрального фестиваля.

Высоцкая написала в своем Instagram, «15 дней назад началось путешествие, сегодня была первая проба льда...»

 Напомним, в своем сюжете Бергман показывает отношения между мужчиной и женщиной, которым уже приелась рутина повседневности.  Юлия Высоцкая чрезвычайно органична в этой роли, считают критики.

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