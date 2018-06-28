"Вам строить новый Ростов": донской губернатор доверил будущее региона выпускникам 2018 года

Выпускной — праздник, который запоминается навсегда, независимо от степени сентиментальности и впечатлительности. Но иногда тому есть особые причины, связанные не только с завершением важного жизненного этапа. Именно такое торжество сегодня состоялось у выпускников из Ростова-на-Дону, коих в этом году 4 тысячи, сообщает "Правда.Ру". Дело в том, что они заканчивают школу в год проведения в России чемпионата мира по футболу, и игра 1/8 финала ЧМ пройдет именно в их городе.

На общегородской школьный выпускной к ребят приехал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Поздравляя юных ростовчан с праздником, он пожелал им успехов в достижении целей и упорства на этом тернистом пути.

Губернатор рассказал, что в нынешнем году в большую жизнь со школьной скамьи в Ростовской области вышли более 16 тысяч молодых людей. При этом достижения 2,5 тысяч 11-классников области оценили медалью. А 728 молодых людей получили региональные награды.

Конечно, в преддверии 1 июля, когда Ростов-на-Дону примет чемпионат мира, невозможно было обойти и эту тему.

Василий Голубев обратился к ребятам с такими словами: "Ваш главный школьный день наступил. Он навсегда останется в вашей памяти еще и потому, что выпускной проходит в дни, когда Россия, Ростов-на-Дону принимают чемпионат мира по футболу. Этот удивительный праздник спорта заряжает всех нас добрыми эмоциями, энергией и стремлением побеждать. Давайте вместе будем болеть за команду России и пожелаем ей успехов в предстоящем матче 1 июля".

"Россия! Россия! Россия!", — проскандировали выпускники, от всей души пожелав, таким образом, победы сборной России на ЧМ-2018.

Губернатор поддержал ребят во всех грядущих начинаниях и подчеркнул: "Какой бы выбор вы сегодня ни сделали, это будет ваш осознанный выбор. Верю, что он будет связан с родной землёй и желанием принести ей пользу. Вам строить будущее Ростовской области и Новый Ростов!".