Завораживающее зрелище: огненная река лавы двигается к заливу Капохо на Гавайях

Поток лавы на Большом острове Гавайи, с невероятной скоростью продвигающийся к заливу Капохо, запечатлел на видео местный житель.

Как сообщает Daily Mail, раскаленная масса на видео извергается не из самого вулкана, а из трещины.

Лава, впадающая в воды Тихого океана, наносит вред как под водой, так и на земле. Помимо уничтожения подводной флоры и фауны, при контакте с водой поток выделяет вредные кислотные пары и образует вулканические стеклянные частицы.

Тем временем, правительство штата организовало еще два временных убежища для беженцев, а также Центр помощи пострадавшим. Жители, чье имущество было разрушено в результате извержения или землетрясения, могут зарегистрироваться в Центре для получения помощи.

Тревожная обстановка на Гавайях сохраняется с 3 мая. Зa шесть нeдeлю югo-вocтoчную чacть ocтpoвa иcпoлocoвaли бoлee двуx дecяткoв тpeщин. Извepжeниe мoжнo уcлышaть и пoчувcтвoвaть нa paccтoянии в пoлмили, и чeм ближe пoдxoдишь, тeм cильнee oнo чувcтвуeтcя. Лава вулкана Килауэа уже покрыла более девяти квадратных миль и разрушила 467 строений.