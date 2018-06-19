В противовес "Армате" немцы и французы создали свой танк

Новый танк совместной разработки представила компания KNDS Group — совместное предприятие французской Nexter Defense Systems и немецкой Krauss-Maffei Wegmann. Это первый новый танк, созданный в Западной Европе за последние несколько десятков лет.

Новая бронированная машина была впервые представлена на выставке вооружений Eurosatory. Назвали ее производители EMBT (European Main Battle Tank — европейский основной боевой танк) показали на выставке вооружений Eurosatory.

В новом танке соединили французский Leclerc и немецкий Leopard 2. От немца новичку достался корпус, шасси, двигатель и трансмиссия. Leclerc "пожертвовал" новому танку башню с пушкой, системой управления огнем, автоматом заряжания и прочим оборудованием и вооружением на ней.

Это решение объясняется тем, что французский Leclerc — единственный среди современных серийных западных танков, оснащенный автоматом заряжания.

В свою очередь моторно-трансмиссионная группа и шасси немецкого Leopard 2 знамениты своей надежностью. В ходе создания нового танка шасси "Леопарда" было адаптировано под более легкую и компактную башню "Леклерка".

О своем решении разработать новый танк министерства обороны Германии и Франции заявили еще несколько лет назад. Тогда специалисты высоко оценивали шансы на реализацию, но первых результатов ожидали не ранее чем в следующем десятилетии.

KNDS group в своем пресс-релизе отмечает, что решение фактически просто объединить в одном танке узлы и агрегаты двух уже существующих боевых машин — это "попытка в короткие сроки отреагировать на оперативную потребность рынка в высокоэффективном боевом танке".

Новые основные боевые танки (ОБТ) сейчас разрабатывают во многих странах. Самый заметный проект — российский танк Т-14, созданный в рамках проекта "Армата". Появление этого танка на параде 9 мая 2015 года произвело впечатление на танкостроителей — прежде всего своей необычной компоновкой с необитаемой башней.

На Западе разработчики тяжелой бронетехники тоже рассматривали этот вариант, однако пока только Россия надеется в перспективе запускать танк с подобной компоновкой в серию.

Иностранные государства занялись либо модернизацией существующих танков, как Великобритания или Германия, либо созданием "компиляции" из двух машин, как поступила KNDS Group. Однако некоторые решились вложить довольно большие средства в разработку нового танка. Так поступила, например, Польша.

Российский эксперт в области бронетехники Виктор Мураховский считает представленный на выставке танк не более чем выставочным образцом, задача которого — продемонстрировать возможность сотрудничества NexterDefense Systems и Krauss-Maffei Wegmann.

Как считает Мураховский, этот танк не будет производиться серийно, поскольку "нельзя так просто механически скрестить два танка немножко разных концепций". По его словам, подобное скрещивание с бронетехнике приводит к появлению "мула, а не скакуна".

По мнению Мураховского, KNDS Group сможет реализовать проект нового танка к 2030 году, но это будет совершенная другая машина, а не представленная сейчас модель.

"Это будет машина новой компоновки. В принципе тенденцию российская "Армата", танк Т-14 задал. В этом направлении, я уверен, будут и остальные следовать", — считает он.