Жители России смогут наблюдать в конце июля два редких астрономических явления

Продолжительное лунное затмение и противостояние Марса — два этих редких астрономических явления можно будет наблюдать в ночь на 28 июля на территории нашей страны. Об этом рассказал начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

Великое противостояние Марса — период наиболее тесного сближения Земли и Марса — случается раз в 15-17 лет. Полное лунное затмение происходит, когда Луна целиком находится в тени Земли. В последний раз это было 31 января 2018 года.

"Двадцать седьмого июля состоятся два ярких астрономических события — великое противостояние Марса и полное лунное затмение. Эти события сами по себе не такие редкие, но их совпадение — явление, заслуживающее внимания. Последний раз подобное происходило почти 200 лет назад. Наблюдать за этим можно будет в любой точке России и для этого не понадобится никакого специального оборудования", — рассказал начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария.

По его словам, 27 июля ожидается самое продолжительное в XXI веке лунное затмение — полная фаза, когда Луна целиком будет скрыта тенью Земли, составит более часа.

"Земля и Марс сближаются каждые два года, но эти противостояния бывают на разных расстояниях — они могут варьироваться от 55 миллионов километров до более 100 миллионов километров. Сейчас расстояние между Марсом и Землей составит всего 55 миллионов, такое случается редко", — цитирует Лапина "РИА Новости".