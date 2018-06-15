Для наступления "ядерной зимы" достаточно будет ста боеголовок

Применение ядерного оружия одной страной приведет к гибели десятков миллионов жителей собственных жителей, даже если противник не нанесет ответный удар. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского технологического университета, представив сценарий ядерной войны. Физики попытались ответить на вопрос: сможет ли в этом случае человечество выжить и чем это закончится для агрессора.

В исследовании, опубликованном в журнале Safety говорится, что если США ударят семью тысячами ядерных боеголовок, на Земле наступит ядерная зима, которая приведет к глобальному голоду и последующей гибели сотен миллионов человек. При этом умрут и около пяти миллионов американцев. Потери среди США сводятся к нулю только в том случае, если количество выпущенных ракет составит не более 100 единиц.

По подсчетам исследователей, если бы США использовали ядерный арсенал из семи тысяч боеголовок против других стран, это привело бы к образованию 30 триллионов граммов сажи и создало полномасштабную ядерную зиму, которая в конечном итоге приведет к голоданию миллионов американцев. Даже запуск тысячи ракет приведет к образованию 12 триллионов граммов сажи. В перспективе это около 140 тысяч человек, которые могут погибнуть от голода.

"Если мы используем тысячу ядерных боеголовок против врага и при этом никто не ответит, мы увидим, что из-за нашего собственного оружия погибнет примерно в 50 раз больше американцев, чем 11 сентября", — говорят ученые.

При этом выжившие столкнутся с жестким продовольственным распределением, которое может повлечь за собой гражданские беспорядки, насилие и еще больше ненужных смертей.

Только использование 100 ядерных боеголовок не обернется гибелью людей в стране-агрессоре. Исследователи называют этот порог "пределом национальной безопасности" для любой страны, поэтому нет смысла тратить огромные деньги на поддержание большего арсенала, который страна никогда не сможет использовать.

Сегодня в мире существует девять ядерных держав — пять "официальных", подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, и четыре "нарушителя режима", явно или косвенно заявлявших о наличии у них подобных боезарядов. К числу первых относятся США, Россия, Франция, Британия и Китай, а вторых — Индия, Пакистан и КНДР, "открыто" нарушающие ДНЯО, и Израиль с его политикой "ядерной непрозрачности".

За годы холодной войны и локальных конфликтов все эти страны накопили огромное число ядерных боезарядов — около 15 тысяч боеголовок, авиационных бомб и прочих взрывных устройств. По текущим оценкам ученых, подобных запасов хватит для того, чтобы полностью стереть всю жизнь с лица Земли несколько десятков раз.

Только 35 лет назад физики и биологи начали задумываться о том, к каким последствиям приведет ограниченная ядерная война, допустимая и применяемая в рамках российской, и в рамках американской военной доктрины для "деэскалации" конфликтов и при появлении угрозы для существования государства.