Один из самых мощных вулканов мира просыпается в США

Странная воронка, испускающая клубы пара и странную бурлящую жидкость, привлекла внимание жителей штата Нью-Мексико. Известно, что именно на этом месте произошло грандиозное извержение 30 миллионов лет назад.
Как предположили американцы, в США пробуждается мощнейший вулкан, который может стать угрозой не только для данного штата, но и для четырех соседних.
Оказалось, что бурлящая воронка вполне может быть следствием тектонических процессов, которые способны пробудить спящий вулкан и спровоцировать глобальную катастрофу.
Эксперты с ситуацией уже могли ознакомиться, однако официальных сведений от специалистов и местных властей не приводится. Тем не менее, жители Нью-Мексико серьезно обеспокоены, ведь произошедшее в прошлом страшнейшее извержение повлияло на смену очертаний указанного региона, где сейчас проживают люди и могут погибнуть во время катастрофы.
Кстати штат Нью-Мексико называют "Четыре угла", поскольку он расположен на границах сразу с четырьмя американскими штатами. Территория штата это в основном пустыня, горы, высохшие соленые озера, огромные карстовые пещеры и лавовые поля.
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