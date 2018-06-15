Клад возрастом в 300 лет нашли в центре Москвы

Предметы быта, которыми пользовались жители XVII-XIX веков, нашли московские археологи. Артефакты обнаружили при ремонте инженерных коммуникаций в центре гстолицы. Возраст самых древних предметов может достигать 300 лет, сообщили на сайте столичной мэрии.

Артефакты нашли в районе Большого и Малого Златоустинских переулков. Археологи раскопали железный нож с костяной ручкой, два медных нательных крестика, медные монеты — копейку 1829 года выпуска и полкопейки 1734 года. Кроме того, среди находок — железные навесные замки, которые использовались на входных дверях домов и в амбарах, три фрагмента печных изразцов и фрагмент рельефного полихромного изразца-пояска.

По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, возраст некоторых артефактов достигает 300 лет. "Это три фрагмента ранних изразцов из красной глины, а также фрагмент рельефного многоцветного изразцового пояска (перемычки). Ими горожане любили украшать печи в своих жилищах. Все находки будут переданы в Музей Москвы", — рассказал Емельянов.

По оценкам археологов, один из обнаруженных медных нательных крестов сохранился полностью, а второй лишь частично, утрачен его небольшой фрагмент. Они датируются XVIII веком.

Медная монета (денга) 1734 года, номинал которой составлял полкопейки, была отчеканена в Москве. От таких монет произошло название "деньги". Еще одна монета — копейка 1829 года — была выпущена крупным тиражом на Екатеринбургском монетном дворе, о чем говорит обозначение "Е.М." на лицевой стороне монеты.

Нательные кресты, монеты и пуговицы являются достаточно частой находкой в историческом центре города.

Железный нож изготовили в период со второй половины XVIII века до начала XIX века. Предположительно, его использовали в качестве столового предмета при сервировке. В тот же период были изготовлены два найденных навесных железных замка.