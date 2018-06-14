The National Interest составил рейтинг самых смертоносных субмарин: три из них - российские

Топ-5 самых смертоносных подводных лодок составил журнал The National Interest. Авторы материала считают, что атомные субмарины с ядерными ракетами — это самое смертоносное оружие современности.

Меньше 30 минут хватит одной такой субмарине, чтобы небольшой городок превратился в радиоактивный пепел. В случае Третьей мировой войны этим судам надо совсем немного времени, чтобы покончить с цивилизацией навсегда.

Издание выделило топ-5 самых совершенных атомных подводных лодок, которые либо уже стоят на вооружении, либо в скором времени поступят в эксплуатацию. В пятерку, составленную американскими экспертами, попали три российские модели.

АПЛ четвертого поколения проекта 955 "Борей" стала одним из фаворитов журнала. Субмарина этого класса имеет на вооружении 16 баллистических ракет "Булава", каждая из которых несет до десяти ядерных боеголовок, с дальностью поражения до восьми тысяч километров.

"Борей" стал самой тихой подлодкой среди российских АПЛ благодаря использованию специального водометного движителя, отмечает The National Interest.

Также в этом рейтинге отмечены российские подводные лодки проекта 667БДРМ "Дельфин", которые сегодня являются основой российского стратегического флота. На вооружении "Дельфина" 16 жидкостных трехступенчатых ракет "Синева", каждая из которых несет от четырех до восьми боеголовок. "Дельфин" способен вести круговой огонь в любом направлении с глубины 55 метров при скорости в шесть-семь узлов, отмечается в материале издания.

Третьей российской подлодкой, вошедшей в топ-5 издания, стала многоцелевая АПЛ проекта 885 "Ясень", оснащенная 32 крылатыми ракетами "Калибр". Они способны доставить ядерные боеголовки на расстояние до 2500 километров. Как пишет издание, подлодки проекта "Ясень" "быстрые, чрезвычайно тихие и обладают крайне мощными датчиками".

Конечно, первые места в этом рейтинге американские эксперты отдали субмаринам класса "Огайо" и "Колумбия", стоящим на вооружении ВМС США.

Подводные лодки серии "Огайо" относятся к субмаринам третьего поколения. С 2002 года это единственный тип ракетоносцев, находящихся на вооружении ВМС США. Оснащена 24 межконтинентальными баллистическими ракетами системы "Трайдент" с разделяющимися головными частями, каждая из которых имеет индивидуальное наведение.

А вот подводные лодки типа "Колумбия" пока находятся в разработке. Они предназначены для замены подводных лодок типа "Огайо". Строить их начнут в 2021 году, а в строй они будут введены в 2031 году, то есть спустя 50 лет после введения в строй "Огайо".