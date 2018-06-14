Ученые нашли гены, которые делают людей злыми от голода

Взаимосвязь голода и злости изучала генетическая компания 23andMe. Не секрет, что даже добрые и уравновешенные люди становится раздражительными и даже злыми, чувствуя голод.
Проанализировав данные ста тысяч респондентов, среди которых был проведен опрос, специалисты компании выяснили, что люди, подверженные такому поведению, генетически запрограммированы.
Для описания этого состояния в английском сленге есть слово "hanger" — совмещение слов "голод" и "злость". Специалисты 23andMe решили дать явлению научное объяснение. Их масштабное генетическое исследование позволило выяснить, что озлобление во время голода является предопределенным генетически явлением.
Компания в ходе опроса спрашивала, испытывают ли люди злость, если хотят есть. 75% опрошенных дали положительный ответ.
Результат удивил ученых: они рассказывают, что ожидали увидеть связь на уровне обмена веществ. Например, что настроение связано с изменениями сахара или чем-то подобным. Однако сопоставив ответы и собранные за несколько лет генетические данные, специалисты связали ощущение "hanger" с двумя генами — VRK2 и XRN1. Кстати, эти же гены влияют на предрасположенность к депрессии и шизофрении.
Ученый из 23andMe Дженни Шелтон подчеркнул, что исследование в очередной раз доказывает огромное влияние генов не только на физиологию человека, но и на его ежедневное поведение.
23andMe — один из самых известных и хорошо финансируемых генетических стартапов. Компания выпускает тестовые наборы для домашнего использования. Их можно заказать на Amazon, выполнить инструкцию и через несколько дней получить результат, сообщающей о предрасположенности к той или иной болезни. В прошлом году компания привлекла $200 млн на дальнейшее развитие.
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