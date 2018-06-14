Ученые нашли гены, которые делают людей злыми от голода

Взаимосвязь голода и злости изучала генетическая компания 23andMe. Не секрет, что даже добрые и уравновешенные люди становится раздражительными и даже злыми, чувствуя голод.

Проанализировав данные ста тысяч респондентов, среди которых был проведен опрос, специалисты компании выяснили, что люди, подверженные такому поведению, генетически запрограммированы.

Для описания этого состояния в английском сленге есть слово "hanger" — совмещение слов "голод" и "злость". Специалисты 23andMe решили дать явлению научное объяснение. Их масштабное генетическое исследование позволило выяснить, что озлобление во время голода является предопределенным генетически явлением.

Компания в ходе опроса спрашивала, испытывают ли люди злость, если хотят есть. 75% опрошенных дали положительный ответ.

Результат удивил ученых: они рассказывают, что ожидали увидеть связь на уровне обмена веществ. Например, что настроение связано с изменениями сахара или чем-то подобным. Однако сопоставив ответы и собранные за несколько лет генетические данные, специалисты связали ощущение "hanger" с двумя генами — VRK2 и XRN1. Кстати, эти же гены влияют на предрасположенность к депрессии и шизофрении.

Ученый из 23andMe Дженни Шелтон подчеркнул, что исследование в очередной раз доказывает огромное влияние генов не только на физиологию человека, но и на его ежедневное поведение.

23andMe — один из самых известных и хорошо финансируемых генетических стартапов. Компания выпускает тестовые наборы для домашнего использования. Их можно заказать на Amazon, выполнить инструкцию и через несколько дней получить результат, сообщающей о предрасположенности к той или иной болезни. В прошлом году компания привлекла $200 млн на дальнейшее развитие.

Популярность ДНК-тестов сейчас растет. В Азии, например, в авангарде этого движения компания Prenetics, в которую в прошлом году Alibaba инвестировала $40 млн.