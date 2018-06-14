Ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин

Сегодня, 14 июня, в возрасте 82 лет умер режиссер, актер и депутат Госдумы, глава комитета по культуре Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал Володин. Депутаты почтили память своего коллеги минутой молчания.

Первые сообщения о критическом состоянии режиссера стали появлятья еще вчера. По некоторым данным, Станислава Говорухина госпитализировали после ухудшения состояния здоровья в Сочи, где участвовал в кинофестивале "Кинотавр". Близкие артиста отметили, что режиссер жаловался на боли в области сердца. После возвращения в Москву Станислав Сергеевич обратился в одну из клиник, позже стало известно, что медики диагностировали у артиста предынсультное состояние.

На протяжении долгого времени артист серьезно болел, однако отказывался комментировать свой недуг и общаться с прессой на тему своего самочувствия. Накануне смерти режиссер проходил реабилитацию в подмосковном правительственном санатории "Барвиха".

Одним из первых 13 июня сообщил в Twitter о смерти Станислава Говорухина Максим Кононенко. Спустя пару часов журналист извинился перед режиссером, который оказался жив.

Владимир Путин выразил соболезнования семье режиссераСтанислава Говорухина. Президент отметил, что ео смерть — это большая потеря для всей страны.

"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.