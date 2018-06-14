Лучший игрок матча открытия ЧМ-2018 Денис Черышев: что мы знаем о нем?

В первом матче чемпионата мира по футболу, которая завершилась победой российской сборной со счетом 5:0, полузащитник Дмитрий Черышев сумел оформить дубль. На 43-й минуте хавбек забил второй матч хозяев поля, а уже в добавленное время прекрасным ударом внешней стороны стороны стопы стал автором четвертого мяча нашей сборной.

Начал матч Черышев на скамейке запасных. На поле он появился на 24-й минуте встречи, заменив получившего травму Алана Дзагоева. Голы, забиты в ворота Саудовской Аравии стали для Черышева первым и вторым в футболке национальной команды.

"Слов даже нет сказать, что я чувствую сейчас. Я просто рад, что команда выиграла, что получилось ей помочь. Прежде всего рад за команду и за свою семью, потому что они много мучились с моим травмами. Думаю, они заслужили это. Я очень доволен, что все так вышло. Но на этом нельзя останавливаться, надо дальше работать, чтобы команда продолжала прогрессировать", — сказал Черышев в беседе с журналистами.

Что же мы знаем о герое первого матча чемпионата мира-2018? Еще совсем недавно Денису, полузащитнику "Вильярреала", одному из самых талантливых российских футболистов последнего десятилетия, предсказывали скорое завершение карьеры. Его часто называли "стеклянным" из-за постоянных травм.

Его имя было на слуху уже четыре года назад, когда 23-летний защитник испанской "Севильи", выпускник школы "Реала", игрок одной из сильнейших лиг мира, вошел в расширенную заявку сборной России на ЧМ-2014. Однако в финальный список тренировавшего тогда российскую сборную Фабио Капелло он так и не попал, хотя и принимал участие в товарищеских матчах.

Денис — сын легендарного футболиста московского "Динамо" Дмитрия Черышева. Когда Денису исполнилось пять лет, вся семья переехала в Испанию, где отцу предложили играть за хихонский "Спортинг".

Испанский язык мальчику пришлось учить на ходу: в подготовительной школе, которую посещал Денис, уроки проводили для испанцев и на испанском. Черышев признается, что первые несколько месяцев не мог понять ни одного слова из того, что говорили учителя и дети. Однако прошло время, и он начал говорить по-испански свободно, как коренной житель.

Футбол для Черышева начался в спортивной школе "Спортинга" — клуба, в котором играл его отец. Прошло время и Денисом серьезно заинтересовались в лучшем футбольном клубе Испании — мадридском Реале, Тогда его отец без колебаний оставил собственную карьеру и все свое время посвятил будущей карьеры сына.

В 2002 году Черышев-младший вступает в ряды молодежки "Реала". Играя за "Реал-Мадрид", Денис становитсячемпионом среди клубов в молодежной лиге, а также получает личное достижение — "Лучший снайпер турнира".

Серьезным шагом в его спортивной карьере стало попадание в состав второй по значимости команды клуба — "Реал Мадрид Кастилья". Отыграв 2 сезона за эту команду, Денис смог развить свой талант еще больше, что видно по результатам обоих сезонов.

Только в 2012 году Черышеву удается попасть в основу мадридского "Реала". И это был первый случай, когда в состав легендарной футбольной команды попал россиянин. В "Реале" Днесу довелось играть на позиции нападающего вместе с Криштиану Роналду.

В составе "Реала" Денис стал победителем Лиги Чемпионов сезона 2015-2016. В это же время Черышев успел отыграть год в "Севилье", где запомнился количеством травм во время игры. Неизвестно, что стало причиной такого травматичного сезона, но Денис описывает этот период, как "опыт и обучение".

Затем Черышевым заинтересовался клуб "Вильярреал". В его составе Денис отыграл один сезон. "Валенсия" стала следующим этапом его карьеры. По словам футболиста, этот клуб он выбрал из нескольких предложенных вариантов. Денис быстро влился в команду и освоился в новом для себя городе.

Нередко в адрес Черышева звучат обвинения в том, что он не смог закрепиться в элитном "Реале", постоянно переходя в распоряжение других клубов. Вместе с тем, в каждом новом клубе Денису удивительным образом удается проявиться. Именно благодаря такой "универсальности" цена на Черышева в сезоне 2015-2016 составила целых 20 миллионов евро.

На что еще обращают внимание критики Дениса — так это на количество полученных травм. а четыре последних года, по разным причинам — от проблем с подколенным сухожилием до вывиха лодыжки, — он пропустил в общей сложности 707 дней — практически половину. Именно поэтому в свои 27 лет Денис все еще числился в разряде "подающих надежду" футболистов.

В свой нынешний клуб — "Вильярреал" — Денис перешел летом 2016-го, но за два сезона в составе "подводников" сыграл всего несколько десятков матчей. Однако в год чемпионата мира на родной для него земле началось невероятное возрождение Черышева: в середине января он выдал яркую встречу с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу", организовав победную атаку и приговорив свой бывший клуб.

Через неделю гол Дениса — первый для него в ла лиге с марта 2016-го — принес "Вильярреалу" победу в валенсийском дерби против "Леванте". После тех игр Хосе Феликс Диас, журналист испанской Marca, в интервью "СЭ" на вопрос, удивлен ли он отсутствием полузащитника в сборной России, ответил: "Да, это удивительно, учитывая, что Черышев мог бы серьезно усилить команду, не обладающую большим количеством качественных футболистов".

В марте 2018 года Станислав Черчесов вызвал Черышева на товарищеские игры против Бразилии и Франции, в мае включил в расширенный список на ЧМ-2018, в июне — в итоговую заявку российской сборной.