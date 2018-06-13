Встреча Трампа и Ким Чен Ына - "прелюдия к миру"

12 июня в Сингапуре прошла историческая встреча: впервые лидеры Соединенных Штатов и Северной Кореи провели двухсторонние переговоры. Подготовка к саммиту началась еще несколько месяцев назад и буквально до последних дней было неизвестно: состоится встреча или нет. Оба — и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын то анонсировали саммит, то угрожали отказаться от переговоров.

При подготовке к встрече одним из главных вопросов, который должны были решить помощники глав государств — место, где должен был проходить саммит. Страны Европы или Америки не подходили для этого — грядущее мероприятие могло вызвать массовые акции протестов. Страны Азии не отвечали требованиям безопасности.

Только Сингапур, это передовой современный город-государство, отвечал всем предъявляемым требованиям. Прежде всего, он давний торговый партнер Соединенных Штатов, и поддерживает дружественные связи с Пхеньяном.

Во время переговоров Трампа и Ким Чен Ына соблюдались самые строгие меры безопасности: в городе была перекрыты часть дорог, а сама встреча проходила в отеле на отдельно стоящем острове отель Capella, до которого главы государств добирались в составе больших кортежей из десятков машин.

Началась историческая встреча с продолжительного рукопожатия — журналисты подсчитали, что оно длилось целых 12 секунд. При этом главы США и КНДР были в хорошем расположении духа, улыбались репортерам и друг другу. Трамп сказал журналистам, что, по его ожиданиям, переговоры будут "невероятно успешными", а с Ким ЧенЫном у него сложатся "потрясающие отношения". Не поскупился на громкие слова и северокорейский лидер. "Предрассудки прошлого были препятствиями на нашем общем пути вперед, но мы преодолели их, сегодня мы здесь", — заявил глава КНДР.

По информации The Guardian, когда лидеры двигались в сторону кабинета для переговоров, Ким сказал Трампу: "В мире найдется много людей, которые посчитают происходящее сценой из какого-то научно-фантастического фильма".

Саммит состоял из трех частей. В начале встречи Трамп и Ким говорили с глазу на глаз около получаса, к ним в кабинет допустили лишь переводчиков. После этого к переговорам присоединились делегации обеих стран.

С американской стороны участвовали госсекретарь Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли, помощник главы вашингтонской администрации по нацбезопасности Джон Болтон, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, американский посол на Филиппинах, бывший спецпредставитель по КНДР Сон Ким и старший директор Совета национальной безопасности по Азии Мэтт Поттинджер.

От КНДР в переговорах участвовал Ким Ен Чхоль, советник северокорейского лидера и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи(ТПК), который уже встречался с Трампом в Белом доме 1 июня. В делегацию также вошли замглавы ЦК ТПК Ли Су Ен, глава МИД КНДР Ли Ен Хо, министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, замглавы МИД Цой Сон Хи, младшая сестра Ким Чен Ына — Ким Е Чжон и директор департамента ЦК ТПК Хан Кван Сан.

Перед началом переговоров в расширенном составе Трамп заявил, что им уже удалось "решить большую проблему". А глава КНДР со своей стороны назвал проходящий саммит "прелюдией к миру". "Нас ждут большие испытания, однако я к ним готов", — сказал Ким Чен Ын.

Третьей частью саммита стал рабочий ланч. В меню участников переговоров вошли коктейль из креветок с авокадо и с зеленым манго, говяжьи ребрышки, несколько корейских блюд и широкий набор десертов.

После трапезы Дональд Трамп и Ким Чен Ын перешли к подписанию документа по итогам саммита. Изначально предполагалось, что бумаги будут подписаны одинаковыми черными маркерами с именем американского лидера, однако сестра главы КНДР, Ким Е Чжон, перед подписанием протянула брату перьевую ручку, которой он и оставил свою подпись.

Ключевые пункты соглашения гласят:

1) США и КНДР объявляют о перезагрузке отношений;

2) Оба государства будут работать над установлением мира и стабильности на всем Корейском полуострове ;

3) Северная Корея обещает продолжить работу по денуклеаризации Корейского полуострова ;

4) Обе страны договариваются найти и вернуть в США останки американских военнопленных, которые находятся на территории КНДР со времен Корейской войны

"Президент Трамп и глава КНДР Ким подписывают историческое заявление по итогам саммита, это начало новых взаимоотношений", — написал в своем Twitter глава Госдепа США Майк Помпео во время торжественной церемонии.

Трамп назвал документ "очень важным и исчерпывающим", подчеркнув, что это далеко не последняя их встреча с Кимом. Он отметил, что остался очень доволен результатами встречи. При этом американский лидер пообещал, что Вашингтон и Пхеньян "будут впечатлены результатами, которые им удастся достичь".

Лидер КНДР также заверил, что мир в скором времени увидит большие перемены. "Мир увидит великие изменения. Хочу поблагодарить президента Трампа за то, что эта встреча состоялась", — сказал Ким Чен Ын.

Сразу после саммита президент США дал отдельную пресс-конференцию. На ней он назвал согласие Кима пойти на переговоры "смелым шагом для всего народа КНДР" и пригласил северокорейского лидера "в свое время" посетить Белый дом. Трамп также пообещал, что за процессом денуклеаризации будет следить "большое количество экспертов", включая международных наблюдателей.

При этом, как подчеркнул американский лидер, США готовы снять с Северной Кореи санкции, как только Пхеньян избавится от ядерного оружия. Кроме того, по его словам, Штаты прекратят военные учения на Корейском полуострове, если дальнейшие переговоры с КНДР будут идти "должным образом".

Трамп также отметил, что рано или поздно потребуются дополнительные встречи с Ким Чен Ыном.

Напомним, США хотят от Северной Кореи ядерного разоружения и в перспективе, сворачивания ядерных военных программ. КНДР в свою очередь желает, как минимум, смягчения, а как максимум, полной отмены секционного режима от Соединенных Штатов. Поскольку санкции США довольно болезненно сказываются на корейской экономике и ставят её в практически полную зависимость от Китая.

Многие обозреватели отмечают, что на встрече с северокорейским лидером Трамп выглядел намного счастливее чем всего пару дней назад по время саммита G7. Американский журналист Энди Боровиц даже пошутил, что Ким Чен Ын предложил Дональду Трампусвое посредничество "в урегулировании конфликта между США и Канадой, которое угрожает миру и стабильности на планете". Вердикт американской прессы: Дональд Трамп нашел "собрата по духу", такого же авторитарного политика, угрожающего мировому порядку и раздражающего "цивилизованные страны".