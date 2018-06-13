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    • Опубликована
    • вчера в 22:56

Британские дайверы нашли древний корабль, набитый сокровищами

Фрагменты торгового судна, затонувшего в XVII веке смогли найти исследователи из Великобритании. Стоимость сокровищ, которые перевозил корабль, сегодня очениваются почти в 10 миллионов долларов.

Как сообщило издание The New York Post,

дайверы обнаружили находку под руководством подводного археолога Дэвида Гиббинса. Ими были найдены пушки и якорь, однако к настоящему моменту местонахождение клада пока не сообщается.

Обнаруженные фрагменты относятся к британскому кораблю "Президент", который принадлежал Ост-Индской компании и затонул в 1684 году. Судно возвращалось из Индии, причем было нагружено бриллиантами и жемчугом.

Экипажу судна пришлось пережить не только нападение пиратов, и мощнейший шторм. В результате в живых остались лишь два человека, которым удалось зацепиться за скалы, а после — доплыть до берега залива Маунтс. Позже картограф из Голландии Иоганн ванн Келлен сделал отметку места кораблекрушения на карте.

Семь пушек и якорь лежали на дне вблизи побережья. Как отметили специалисты, с момента кораблекрушения все сокровища, которые перевозило судно, оставались нетронутыми. Ожидается, что они будут найдены при дальнейшем исследовании.

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