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    • Опубликована
    • вчера в 21:40

В городах, принимающих ЧМ-2018, зажглась подсветка телебашен

В среду с Останкино прошла церемония запуска художественной подсветки телебашен в 11 городах где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу-2018.

Команду на включение башен в Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи дали генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко и глава Минкомсвязи Константин Носков.

"Чемпионат мира по футболу проходит в России, во всех 11 городах, где состоятся матчи чемпионата мира, была проведена значительная модернизация спортивной инфраструктуры, городской инфраструктуры. Города стали ярче, свежее, приветливее. Мы тоже постарались внести свой скромный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира, и поэтому оснастили свои телевизионные башни во всех 11 городах современной динамической архитектурно-художественной подсветкой", — цитирует Романенко ТАСС.

Он напомнил, что РТРС практически завершила строительство инфраструктуры цифрового наземного эфирного вещания, "а это значит, что все зрители нашей страны впервые смогут увидеть футбол в цифровом качестве со стереозвуком".

"Подсветка, которую мы сегодня запустили в 11 городах, дает совершенно четкий сигнал — смотри футбол в цифре", — сказал Романченко.

Глава Минкомсвязи в свою очередь отметил, что возможность смотреть этот праздник футбола в цифре — подарок россиянам. "И этот подарок у нас останется на многие-многие годы. Могу еще сказать, что у нас не просто будет цифра, уже можно посмотреть первые трансляции в формате ultra-HD. И это результат огромного труда большого коллектива людей", — сказал Носков.

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