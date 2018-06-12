По Сингапуру, взявшись за руки, прогулялись двойники Трампа и Ким Чен Ына

В Сингапур из Гонконга прилетел молодой человек в очках. Однако служба безопасности аэропорта обратила на него очень пристальное внимание: его задержали и около двух часов задавали разные серьезные вопросы.

А все дело в том, что молодой мужчина, назвавшийся Ховардом Иксом, до боли напоминал северокорейского лидера Ким Чен Ына. Это настолько встревожило сотрудников аэропорта, что они устроили ему полный обыск с допросом, прежде чем выпустили в город, а потом настоятельно посоветовали держаться подальше от острова Сентоза, где должна пройти встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, а также сторониться отеля Shangri-La, в котором, предположительно, остановится американский лидер.

Представители местной власти пытались выяснить у мужчины, не принимал ли он участия в митингах, которые проходили как в Гонконге, так и в других странах. "Я сказал им, что никогда не митинговал, и тем более не стану делать этого в Сингапуре", — поделился Ховард Икс.

Позднее в парке Merliot отдыхающие смогли стать свидетелями знаменательной встречи гонконгского Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, а вернее — с копией американского президента. Мужчины пожали друг другу руки, обнялись, прогулялись по парку, перекусили в рыбном кафе. И везде их сопровождала толпа любопытных прохожих.

12 июня в Сингапуре должен состояться саммит настоящих Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Еще недавно это встреча была под угрозой срыва: импульсивный американский лидер, обиженный "оскорбительным" высказыванием Ким Чен Ына в отношении вице-президента Майкла Пенса, решительно отменил назначенную встречу с лидером КНДР.

Трамп посчитал, что неуместно проводить мирные переговоры, когда режим Ким Чен Ына снова "испытывает его терпение". Однако спустя еще пару дней президент США снова изменил свою позицию и стороны продолжили готовиться к знаменательному саммиту в Сингапуре.