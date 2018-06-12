"Код смерти" клеток смогли расшифровать ученые

Молекулу, которая играет заключительную роль в смерти клеток, смогли выявить ученые. По словам исследователей из Стэнфордского университета, смерть на клеточном уровне очень драматична: клетки умирают либо тихо, либо громко кончают жизнь самоубийством, самоотверженно оповещая, что организм в опасности.

Проанализировав драматичный вариант гибели клеток, механика которого длительное время оставалась для них загадочной, ученые выяснили, что именно является молекулярным "кодом смерти" клетки, и как происходит этап гибели клеток, который влияет на иммунную систему, сообщает Stanford Medicine.

Если в организме человека появляется инфекция или другой патоген, то некоторые клетки совершают самоубийство — некроптоз. Во время гибели клетка выпускает все свое содержимое и включает тревожный сигнал оповещения. Подобную смерть клетки ученые называют альтруистической и сравнивают с идиомой "один за всех".

Некропроз является ключевым фактором аутоиммунных заболеваний, а также он вовлечен в процесс распространения рака. Последний этап некроптоза, от которого зависит весь процесс, ученые назвали "кодом смерти".

Обнаруженная молекула IP6 является своеобразным паролем, после введения которого происходит взлом "системы" и наступает гибель клетки.

До исследования ученые не догадывались, что для некоторых белков — "палачей" клеток необходим тот самый код доступа. Теперь это доказано — за молекулой IP6 всегда остается последнее слово.

"Наконец мы пришли к пониманию, как после гибели клеток иммунная система получает тревожный сигнал, — говорит Коул Довей, ведущий автор исследования. Таким образом у них появляется возможность либо прийти на помощь, либо также совершить самоубийство".

Полученный результат описывает не только то, что происходит во время гибели клетки, но и открывает возможности для новых методов лечения заболеваний, где некроптоз играет ключевую роль. Воспалительные заболевания кишечника и рассеянный склероз, например. Кроме того, с точки зрения создания новых лекарств, у ученых появились новые возможности для изучения небольших молекул по потенциальным терапевтическим показаниям.

В разработке новых лекарств помогут и сами белки. Ученые впервые создали генетический атлас белков человека, который не только содержит всю детальную информацию о белках, но и объясняет почти 2000 генетических ассоциаций с почти 1500 белками.