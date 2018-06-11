Чем сверхтяжелый "Руслан" превзошел американскую "Галактику"

Модернизировать самый крупный в мире транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и снова начать его выпуск, но уже под другим брендом, планируют российские авиастроители. По словам вице-президента по транспортной авиации ПАО "ОАК", генерального директора ПАО "Ил" Алексея Рогозина, возобновление его производства в новом облике — решаемая задача.

"Руслан" — лидер на рынке авиаперевозок крупногабаритных и сверхтяжелых грузов и большого количества военной техники. Благодаря летно-техническим характеристикам, таким как объем грузовой кабины, дальность полета, возможность загрузки без специального оборудования, транспортник может перевозить технику массой до 120 тонн на предельно большие расстояния.

Самолеты такого сверхтяжелого класса крайне востребованы во всем мире. Две трети всех "Русланов" были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачейАлексей Рогозингенеральный директор ПАО "Ил"

Кстати, до появления в 1988 году украинского Ан-225 "Мрия", Ан-124 являлся крупнейшим по габаритам самолетом в мире. В настоящее время, наряду с военно-транспортными Ил-76МД, сверхтяжелые "Русланы" — настоящие "рабочие лошадки"военно-транспортной авиации(ВТА) Воздушно-космических сил(ВКС) РФ.

По данным из открытых источников, всего на вооружении находятся десять Ан-124. Функции по продлению сроков эксплуатации и поддержанию летной годности, а также модернизации этих самолетов возложены на Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.

Проектирование "Руслана" начали в 60-х годах ХХ века. В это же время в Соединенных Штатах приступили к разработке военно-транспортного самолета повышенной грузоподъемности Lockheed C-5A Galaxy. По своим характеристикам американец заметно превосходил советский "транспортник" Ан-22 "Антей", оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателями.

В это времяэто могло привести к резкому превосходству американских войск над советскими в области стратегической мобильности. Ведь главной задачей "Антея" была доставка межконтинентальных баллистических ракет и стартового оборудования.

Так что, разработка "Руслана" фактически стала ответом на американский C-5A Galaxy. Перед авиаконструкторами была поставлена задача повысить грузоподъемность советских военно-транспортных самолетов до 100-120 тонн.

В 1967-м опытно-конструкторское бюро Киевского механического завода (впоследствии — ОКБ О. К. Антонова, ныне — государственное предприятие "Антонов") представило технический проект "122". Предложенная машина являлась развитием Ан-22 и не могла достойно конкурировать с Galaxy, проект был отклонен.

Спустя три года бюро Олега Антонова представила проекты еще двух самолетов: четырехдвигательного Ан-124 (грузоподъемность 120 тонн) и шестидвигательного Ан-126 (грузоподъемность 140 тонн).

В феврале 1972 года было принято решение реализовать проект "124". Он обеспечивал переброску почти всей номенклатуры техники и вооружения Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, ПВО и даже Ракетных войск стратегического назначения. Ан-124 превзошел американский самолет C-5A Galaxy по транспортному потенциалу на 25%.

Специально для выпуска "Русланов" на Киевском авиационном производственном объединении(ныне — серийный завод "Антонов") в 1973–1979 годах были возведены производственные корпуса с пролетами до 100 м. Коллектив предприятия освоил новое оборудование, включая лазерную технику, а также десятки новых для советских авиазаводов технологических процессов.

Консоли крыла, центроплан и крупногабаритные детали фюзеляжа изготавливались на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова и перевозились в Киев "на спине" Ан-22. Двигатели выпускались в Запорожье, вспомогательная силовая установка — в подмосковном Ступине, элементы гидравлического комплекса — в Москве и Харькове, прицельный пилотажно-навигационный комплекс — в Ленинграде. Всего было задействовано более 100 предприятий.

Выкатка опытного экземпляра из цеха состоялась 24 октября 1982 года, первый полет он произвел 24 декабря того же года на заводском аэродроме в Святошине (Украина). Самолет поднял в воздух экипаж под командованием летчика-испытателя Владимира Терского. Три опытных экземпляра прошли программу летных испытаний в 1982–1986 годах, затем были проведены специальные испытания.

Первоначально серийное производство планировалось развернуть в Киеве, но в начале 80-х годов к нему подключили только что вошедший в строй Ульяновский авиационный промышленный комплекс (ныне — Ульяновский авиационный завод "Авиастар-СП").

"Руслан" стал последним самолетом, созданным под непосредственным руководством известного авиаконструктора Олега Антонова.

Впервые Ан-124 был продемонстрирован в мае 1985 года, а спустя две недели зарубежная публика и специалисты увидели его на Международном аэрокосмическом салоне во французском Ле-Бурже. В том же году "Руслан" поставил сразу 21 мировой рекорд, включая рекорды дальности полета и грузоподъемности.

Машина была принята на вооружение военно-транспортной авиации ВВС приказом Верховного главнокомандующего Михаила Горбачеваот 28 марта 1991 года. После распада Советского Союзавсе военные Ан-124 унаследовала РФ.