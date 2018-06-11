Систему аутентификации по "отпечатку мозга" разработали ученые

Проблема биометрических методов аутентификации в том, что после единичной утечки данных они будут навсегда скомпрометированы — ведь вырастить новую кожу на пальце или другой глаз пока непросто. Специалисты Университета Баффало (США) предлагают снимать блокировку со смартфона, измеряя активность нейронов головного мозга.

"Нельзя вырастить новый отпечаток пальцев или радужку, если эти данные стали достоянием злоумышленников, — говорит Вэньяо Сюй, участник проекта. — Вот почему мы разрабатываем новый тип пароля, который измеряет мозговые волны, возникающие при просмотре серии фотографий. Словно обычный пароль, его легко сменить; словно биометрический — легко применять".

Сюй и его коллеги создали свою гарнитуру на основе шлема виртуальной реальности, переделав его и оставив только шесть электродов. Три записывают активность мозга, два служат для заземления и один — для контрольной точки. Записывающие электроды измеряют три участка: внутритеменную борозду головного мозга, отвечающую за декларативную память, теменную нижнюю дольку (распознавание лиц) и височно-теменной узел (осмысление прочитанного).

Для стимуляции каждого участка ученые подобрали отдельные изображения. Для внутритеменной борозды — картинки с животными, поскольку воспоминания, связанные с ними, обычно носят индивидуальный характер. Например, тот, кого укусил паук, будет реагировать на него острее. Для теменной нижней дольки лучше подходят фотографии знаменитостей. Для височно-теменного узла — мотивирующие фразы.

Работает это так: пользователю показывают три картинки в быстрой последовательности — по 1,2 секунды четыре раза подряд. Через 4,8 секунды мозг формирует пароль.

Испытания, которые устроили спустя 5 месяцев после создания "мозгового пароля", показали, что технология эффективна в 95% случаев.

Минус такой системы в том, что сейчас она требует ношения гарнитуры, поэтому применять ее хоть и легко, но не везде удобно.

Вероятнее всего, таким изобретением могут заинтересоваться правоохранительные органы, таможенные и банковские службы, пишет Futurity. Опять же, с появлением легких и неприметных очков дополненной реальности, которые разрабатывают Apple и Google, применить технологию можно будет гораздо проще.