В Ростове-на-Дону состоялась Всероссийская научно-практическая конференция архивистов России

5 июня в стенах Южно-Российского института управления (филиала РАНХиГС), который находится в Ростове-на-Дону на улице Пушкинской, собрались архивисты со всей страны, в том числе из Ставрополя, Кубани, Подмосковья, а также Республик Татарстан, Калмыкия, Адыгея и ряда других субъектов, сообщает "Правда.Ру".

Свой профессиональный правздник архивисты России отмечают 1 июня, когда все архивные учреждения были подчинены государству, и в этом году у них юбилей - 100-летие. Впрочем, на этот раз ведущие архивисты России собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы управления архивным делом, общественную роль данных учреждений, а также определить вектор развития на ближайшее будущее.

"Сегодня важно не только подвести итоги вековой работы, но и наметить цели, - подчеркнул председатель комитета по управлению архивным делом Ростовской области Виталий Захаров. - Смотреть вперед, идти к пользователю через интернет - это основная задача на ближайшее время. Ведь современный архив - это уже не просто тысячи бумажных документов, это новейшие компьютерные системы учета, базы данных, растущие комплексы электронных и оцифрованных документов..."

В Ростовской области благодаря поддержке регионального правительства архивисты уже приступили к созданию информационно-справочного портала "Донские архивы", предназначение которого свести воедино управленческие структуры, государственные и муниципальные архивы. Пока в России опыта создания такого ресурса нет, Ростовская область стала первопроходцем.

В 2018 году планируется завершить первый этап создания данного портала - разработать софт и соответствующее программное обеспечение, которое позволит интегрировать "Донские архивы" с информационной системой МФЦ и порталом "Госуслуги".

На следующем этапе через систему госзакупок будет найден подрядчик, который продолжит оцифровку архивных документов. Поскольку на оцифровку всего массива донских архивов потребуется около 230 лет, то работы начнутся с наиболее важных и актуальных материалов. А донские архивы - кладезь исторических, статистических данных, которые все расставляют по полочкам, рассказывают об истории становления советского государства, России, а также донского региона.

"Историю не обманешь, и архив тоже, - считает заместитель директора Южно-Российского института управления (филиала РАНХиГС) Александр Резванов. - Это база знаний, на которых основываются наши сегодняшние научные изыскания. Это живой организм. Нельзя воспринимать архив как просто хранилище документов. Это базис, мощная научная платформа, на базе которой можно творить будущее региона и страны, потому что, не зная прошлого, невозможно построить будущее..."