"Русские могут конкурировать с нами": военное влияние США и России честно оценил Newsweek

Несмотря на то, что по числу военных баз Россия уступает США, на расклад сил на мировой арене влияние она оказывает огромное. За рубежом существует примерно пару десятков российских военных баз, тогда как США в разных концах света их число может доходитьдо девяти сотен.

И пусть в этом число входят даже те базы, на которых сидят не больше десятка американских солдат, или, к примеру, такие базы как Гриндавик в Исландии, где военное присутствие США ограничивается единственным морским передатчиком, не имеющим прикрепленного американского военного или гражданского персонала.

Согласно данным, приведенным в последнем отчете Пентагона, в 56 из 148 стран, имеющих на своей территории военные базы Соединенных Штатов, в 2010 году находилось менее 10 действующих сотрудников.

Но все равно, цифры впечатляют: США обгоняют Россию более чем в десять раз в количественном отношении, отмечает издание Newsweek.

Однако Москва все равно умудряется оказывать "непропорционально большое" влияние в некоторых регионах, считает экс-заместитель помощника министра обороны США по делам России и Евразии Эвелин Фаркас.

По ее словам, Москва "в целом очень хорошо экономит силы и использует не больше ресурсов, чем нужно для достижения поставленных целей".Фаркас добавила, что №если бы у России было больше ресурсов, я думаю, они охотно согласились бы иметь такие же возможности, которые дает большее число военных баз".

Но у Москвы есть прекрасноу мение использовать то, что имется в наличии здесь и сейчас, подытожила Фаркас.

При этом "болото" войн, в котором увязли США, более глобально, и уж точно появилось не после 11 сентября.

Во всем это гораздо ужаснее последствия подобных вторжений — и их сотнями тысяч погибших и миллионами беженцев, с исламофобией и ИГИЛ.

Начиналось все досточночно давно. Для США самой грандиозной целью была американская империя на Ближнем Востоке. В 2001 году на заседании НАТО, заместитель министра обороны США Пол Вулфовиц настаивал на том, что "суть этой стратегии заключается осушении болота целиком".

Тогда в июньской речи в Вест-Пойнте президент Джордж Буш уже прямо говорил о намерении осушить болото "террористических ячеек" в шахматном порядке в "60 или более странах".

С тех пор все так и тянется в большим или меньшим уровнем потерь. Постоянные войны в странах Ближнего Востока и Африки вынуждают усиливать американский спецназ. Как сообщает TomDispatch, в глобальном масштабе присутствие американских военных выросло с 60 стран в 2009 году до ошеломляющих 138 стран в 2016 году. То есть США присутствуют в 70% стран мира.

По данным Ника Терса, американских солдат можно найти в Ливии, Йемене, на юге Сомали, в северной Сирии, возле границы с Ираком и в Афганистане, Для Америки 2016 год может быть год коммандос. В зоне конфликта по всей северной части Африки и большого Ближнего Востока, спецназ США проводил скрытую войну.

Разумеется, тени войны ложатся и на другие страны присутствия США. Окутанные строжайшей секретностью деяния -от борьбы с повстанцами и якобы "усилий в борьбе с наркобизнесом" до бесконечного обучения и консультирования миссий — проводятся с небольшой помпой и без освещения в прессе.

Переброски из Уругвая в Албанию, из Алжира в Узбекистан самых элитных сил стали обыденностью. Военно-морские силы и армия зеленых беретов были развернуты в 138 странах в 2016 году.

По данным TomDispatch от командования специальных операций США, во времена Барака Обамы на посту президента наступил золотой век "серой зоны" — мутных сумерек между войной и миром.

Напомним, в 2016 году, согласно данным TomDispatch, США развернули деятельность в Китае (Гонконг), в дополнение к одиннадцати странам, куда входят Тайвань (который Китай считает своей отколовшейся провинцией), Монголия, Казахстан, Таджикистан, Афганистан, Непал, Индия, Лаос, Филиппины, Южная Корея, и Япония. Командование специальных операций начинает отправку коммандос в Иран, Северную Корею или Россию, но внимание к регионам запредельное.

Чуть больше половины развернутого вне США персонала (55%) было направлено для выполнения миссий в регион Большого Ближнего Востока, 17% работало в Африке, 13% — в Европе. В любой отдельно взятый день около восьми тысяч американских спецназовцев единовременно выполняли операции в 90 странах мира.

При этом только в Афганистане в 2016 году силы специального назначения США провели 350 операций, ликвидировав 50 "лидеров" "Аль-Каиды" и ИГ и "устранив" 200 рядовых членов этих группировок. Численность войск специального назначения возросло с 33 тысяч человек в 2001 году до 69 тысяч в 2015-м, а бюджет — с 2,3 млрд долларов в 2001 году до 10,4 млрд к 2016 году.

По сути, лауреат премии мира, предшественник Трампа, Барак Обама стал самым милитаристски настроенным президентом США. Как пишет The American Conservative "если включить в подсчеты все американские военные интервенции, то у нас получится, что США за последний 21 год ежегодно бомбили или осуществляли вторжение как минимум в одну страну. С момента вторжения в Панаму в 1989 году Соединенные Штаты почти непрерывно осуществляют интервенции за рубежом".