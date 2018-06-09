Абсолютно неразграбленная гробница IV века до нашей эры случайно обнаружена в Риме

Пять недель назад в пригороде Рима, во время строительства акведука, строители случайно наткнулись на древнюю гробницу. Вход в нее открыл при работе экскаватор. Археологам повезло: промахнись ковш машины всег-то на четыре дюйма, изучать ученым было бы нечего.

В гробнице находились останки четырёх людей: трёх мужчин и одной женщины, — и погребальные предметы.

Археологи назвали находку "Гробницей спортсмена", потому что в гробнице были два бронзовых стригила. Это инструменты, которые использовали древнегреческие и римские спортсмены, чтобы соскоблить пот с кожи после тренировки.

На самом деле, мужские скелеты принадлежали старым мужчинам. Всем им было более 35 лет, а в те времена это был преклонный возраст.

Гробницу датировали 335-312 годами до нашей эры. Об этом времени свидетельствовала монета, которая была найдена рядом с одним из скелетов. На одной стороне монеты изображена голова Минервы, на другой — голова лошади с надписью "Романо".

Могила этой семьи отличается от всех остальных тем, что она оказалось нетронутой и никогда не нарушалась.

Владельцы гробницы были из привилегированного класса. Это доказывает качество чёрной глазурованной керамики: различные чаши и пластины, в некоторых из них находятся скелеты животных — кролика и ягнёнка или козы.

Археологи отправят останки из гробницы на тестирование ДНК, чтобы определить их семейные связи. По образцам пыльцы и растений из гробницы будет реконструирована флора и ландшафт этой области, а также погребальные ритуалы.

Гробницу нанесли на карту с помощью лазерного сканера. Когда её очистят, она будет запечатана.

Археологи не были готовы к открытию, потому что район восточнее Рима, где находится гробница, уже изучен. Обычно археологические раскопки проводятся медленно, но в этот раз всё прошло слишком быстро.