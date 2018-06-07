Целый квартал домов для сдачи в аренду напечатают в Нидерландах

Технологию 3D-печати из бетона решили применить в коммерческом строительстве И первыми надеются выйти на перспективный рынок специалисты из Технологического университета Эйндховена в Нидерландах. Они уже готовы приступить к печати целого квартала современных домов, чтобы сдавать их потом в аренду. А в будущем это может изменить всю индустрию строительства.

Технология 3D-печати домов из бетона развивается уже не первый год. Теперь настало время коммерциализации, уверены инженеры и дизайнеры из Эйндховена. За несколько лет они планируют построить пять домов, постепенно отточив процессы. Первый дом возведут на территории университета, затем строения планируют транспортировать на место установки. А последний построят сразу там, где в нем будут жить — в новом районе Эйндховена рядом с аэропортом, в живописной роще.

Домики планируют строить один за другим, чтобы выявленные при возведении очередного жилища нюансы можно было учесть в последующих проектах.

Как отмечает Dezeen, строения планируют сдавать, что делает проект первым в мире коммерческим 3D-жильем. Университет обещает, что дома будут отвечать всем требованиям по комфорту и безопасности. Их выкупит агентство недвижимости Vesteda.

На сайте Project Milestone представлены трехмерные модели, а также фото тестирования 3D-принтеров для бетона, которые создают стены различной формы.

В галерее демонстрируют две технологии печати стен. Первый — с помощью передвижной тележки, напоминающей гигантский кондитерский конус на колесиках. Второй — внутри рамы с направляющими, по которым ездит печатающая головка. Он годится и для создания капитальных конструкций.

Похоже, для создания многоэтажных строений потребуется что-то новое — и потому первый дом решили сделать одноэтажным бунгало с тремя спальнями.

Другие представленные дизайны — трехэтажные дома с изогнутыми стенами и глубоко утопленными в бетонные конструкции окнами и дверьми. В университете говорят, что хотели подчеркнуть способность 3D-принтера создавать конструкции любой формы. Инженеры указывают, что возводить такие дома быстрее и намного экологичнее — как говорил герой "Брильянтовой руки", вся стройка проходит "без шума и пыли".

О цене строения голландцы, впрочем, пока не говорят. А именно это считается одним из ключевых преимуществ технологии печати домов.

В Эйндховене, где также расположена престижная Академия дизайна, надеются приобрести опыт, который поможет масштабировать проект и сделает университет центром экспертизы в этой области.

Впрочем, Dezeen указывает, что 3D-дома сейчас множатся как грибы после дождя. С другой стороны, обычно это демонстрационные проекты. Большое внимание привлек проект строительства социального жилья в Америке. Во многом потому, что создатели пообещали печатать дома по цене в $10 000. Правда, с важной оговоркой — при массовом строительстве и с новой версией 3D-принтера. Зато, в отличие от происходящего в Эйндховене, первый дом по этой технологии уже напечатали.