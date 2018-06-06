Видеобум восьмидесятых годов

В 1986 - 1988 годах видеосалоны росли как грибы после дождя. Чуть ли не в каждой общаге, подвале, ДК и даже в школах появлялись комнаты просмотра видео, где зрителям открывался новый, доселе неизведанный голливудский или азиатский киномир.

Видеосалон имел до неприличия аскетичный вид и представлял собой небольшой зал с парой десятков потертых кресел, взятых с какого-нибудь актового зала или ленинской комнаты. В центре на столе стоял отечественный телевизор «Горизонт» и видеомагнитофон Panasonic.

Толпа молодежи, примчавшаяся на очередной сеанс, протягивала «билетеру» заветный рубль, усаживалась на свободные места, свет выключался, и начинался просмотр.

Благодаря гнусавому голосу Леонида Володарского и искрометному юмору переводчика-синхрониста Алексея Михалева миллионы советских зрителей смогли вкусить запретный плод. В перерывах между сеансами крутили видеоклипы, записанные с эфирного вещания западных музыкальных каналов, в т.ч. и с MTV.

Можно было воочию увидеть зарубежных кумиров, которых в жизни доводилось только слушать на кассетах. И ведь никто особо не переживал по поводу кучности и прыгающих кадров. Все лицезрели чудо из-за голов в небольшой экран метров эдак за десять...

И, поверьте, для советских подростков это было круче, чем всякие современные 3D-технологии для детей поколения нулевых. Это был настоящий прорыв, в котором чувствовался вожделенный аромат свободы, независимости и самостоятельности.

Цена заветного билета в видеосалон в один рубль не мешала заполнять залы до отказа. Между прочим билет в кино в то время стоил 20 копеек в «Эрдэме» и 70 копеек в современной тогда «Дружбе».