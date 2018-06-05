За отказ от эвакуации жителям Гавайи грозит арест

Район Лейлани-Эстейтс Большого острова Гавайи объявлен закрытым на неопределенный срок. Местным жителям отводится 24 часа на то, чтобы собрать свои вещи и покинуть опасную зону. Тем, кто решит ослушаться приказа властей об эвакуации ждет арест и штраф.
Извержение вулкана Килауэа на Большом острове Гавайи продолжается четвертую неделю. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на космическое агентство NASA, средняя скорость лавового потока достигла около 2,6 метров в минуту.
Едва местные службы протрубили тревогу, мэр округа Гавайи Гарри Ким подписал приказ о принудительной эвакуации жителей района Лейлани-Эстейтс. Нарушители будут арестованы и оштрафованы. К настоящему момент опасную зону покинули 2 500 человек.
Геологи не берутся утверждать, как долго может продлиться фаза извержения Килауэа.
В субботу, 2 июня, военные, полицейские и пожарные начали эвакуацию жителей восточной оконечности большого острова, так как лава грозила перекрыть дорогу. Спасатели вывезли на вертолете трех жителей Гавайев, оказавшихся в ловушке вулкана Килауэа.
Поток лавы, широкий, как три футбольных поля, вытек на дорогу возле поселения Капохо. В это время там еще оставались около 10 жителей. В результате поселок оказался отрезан от остальной части большого острова. Кроме того, лава попала и в местное озеро, "вскипятив" в нем воду.
Спасенная троица стала последними эвакуированными жителями поселка. Двух мужчин и одну женщину пришлось вывозить на вертолете, сообщает Reuters.
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