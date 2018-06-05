Ученые: эгоцентриков и нарциссов выдают широкие брови

Что могут рассказать о человеке широкие и резко очерченные брови? Оказывается, очень многое. К такому выводу пришли в ходе исследования психологи из университета Торонто. По из данным, людей, имеющих такие брови, очень часто отличает глубокая самовлюбленность, они эгоцентричны и эгоистичны, а также часто оказываются отъявленными нарциссами.

Во время эксперимента ученые провели опрос, в котором приняли участие как мужчины, так и женщины, которым предлагалось оценить ряд заявлений и утверждений. К примеру, одно из них звучало так: "если бы я правил миром, это было бы лучше". Затем их всех сфотографировали с нейтральным выражением лица. Снимки показали другой группе испытуемых, которые, к удивлению ученых, смогли правильно отличить эгоцентриков от скромников.

Исследователи задались вопросом, в чем причина, и догадались заретушировать на фотографиях брови. После этого участники эксперимента уже не видели разницы между людьми на фото. На следующем этапе участникам показывали только фотографии бровей, но они снова правильно указали на эгоцентриков, сообщает The Daily Mail.

Доктор Миранда Джиакомин сделала вывод, что эгоцентричные люди не только обладают широкими бровями от природы, но еще и тщательно ухаживают за ними, что эта черта лица была более заметна и привлекала внимание.

Кроме того, обнаружилось, что по одним глазам, без бровей, людей узнать сложно. Так, участники эксперимента не смогли угадать знаменитостей по фото их глаз.