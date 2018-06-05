Абсолютно неразграбленная гробница IV века до нашей эры случайно обнаружена в Риме

Пять недель назад в пригороде Рима, во время строительства акведука, строители случайно наткнулись на древнюю гробницу. Вход в нее открыл при работе экскаватор. Археологам повезло: промахнись ковш машины всег-то на четыре дюйма, изучать ученым было бы нечего.
В гробнице находились останки четырёх людей: трёх мужчин и одной женщины, — и погребальные предметы.
Археологи назвали находку "Гробницей спортсмена", потому что в гробнице были два бронзовых стригила. Это инструменты, которые использовали древнегреческие и римские спортсмены, чтобы соскоблить пот с кожи после тренировки.
На самом деле, мужские скелеты принадлежали старым мужчинам. Всем им было более 35 лет, а в те времена это был преклонный возраст.
Гробницу датировали 335-312 годами до нашей эры. Об этом времени свидетельствовала монета, которая была найдена рядом с одним из скелетов. На одной стороне монеты изображена голова Минервы, на другой — голова лошади с надписью "Романо".
Могила этой семьи отличается от всех остальных тем, что она оказалось нетронутой и никогда не нарушалась.
Владельцы гробницы были из привилегированного класса. Это доказывает качество чёрной глазурованной керамики: различные чаши и пластины, в некоторых из них находятся скелеты животных — кролика и ягнёнка или козы.
Археологи отправят останки из гробницы на тестирование ДНК, чтобы определить их семейные связи. По образцам пыльцы и растений из гробницы будет реконструирована флора и ландшафт этой области, а также погребальные ритуалы.
Гробницу нанесли на карту с помощью лазерного сканера. Когда её очистят, она будет запечатана.
Археологи не были готовы к открытию, потому что район восточнее Рима, где находится гробница, уже изучен. Обычно археологические раскопки проводятся медленно, но в этот раз всё прошло слишком быстро.
"Русские могут конкурировать с нами": военное влияние США и России честно оценил Newsweek
Несмотря на то, что по числу военных баз Россия уступает США, на расклад сил на мировой арене влияние она оказывает огромное.
Как соцсети влияют на ваше психическое здоровье
Соцсети дарят нам иллюзию того, что мы в центре внимания, но не избавляют от одиночества.