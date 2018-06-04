В топ-25 самых влиятельных и инновационных городов мира вошла столица России

Правильное сочетание деловой активности, человеческого капитала, обмена информацией, политического участия и культурного опыта, позволяющего процветать компаниям — вот те причины, которые делают инвестиционно и инновационно привлекательными Нью-Йорк, Лондон, Париж и Сингапур.

Консалтинговая компания A. T. Kearney опубликовала новый отчет, в котором представлен рейтинг самых влиятельных и лучше всех подготовленных к инновациям городов мира. Разработанный ведущими учеными и бизнес-консультантами, анализ основан на фактах и общедоступных данных.

Согласно докладу "Global Cities Report 2018", в рейтинге самых влиятельных городов мира лидирует Нью-Йорк, на втором месте — Лондон, на третьем — Париж. Токио и Гонконг на четвертом и пятом местах соответственно.

Нью-Йорк показал сильные улучшения в деловой активности в последние годы, а также возглавил глобальные оценки в человеческом капитале. Конечно, мегаполис остается центром многих отраслей, включая финансы, СМИ и моду, но он все чаще становится центром стартап-деятельности и венчурных технических компаний. Нью-Йорк также получил самый высокий результат в культурном опыте.

Москва в этом рейтинге заняла 14 место, потеснив многие мировые столицы.

Сан-Франциско занимает первое место в рейтинге лучше всех подготовленных к инновациям городов мира. Благодаря большому количеству ИТ-компаний из Кремниевой долины, которых с каждым днем становится все больше, Сан-Франциско пришел к успеху в рейтинге самых инновационных городов, измеряемых патентной активностью.

Другие ведущие города в рейтинге добились улучшений с точки зрения частной инвестиционной деятельности. Например, высокие экономические показатели Нью-Йорка, особенно в области прямых иностранных инвестиций, помогли городу сохранить второе место в рейтинге. На третьем, четвертом и пятом местах оказались Лондон, Париж и Сингапур. Что касается Москвы, то российская столица занимает 20 позицию в Топ-25 самых инновационных городов мира.