Ученые создали дрон, который умеет складывать крылья

Самый надежный вид дронов — это квадрокоптеры: у них четыре ротора. Но у этой конструкции есть существенный недостаток. Из-за своей этой же конструкции они не могут пролетать через узкие пространства. Французские инженеры усовершенствовали квадрокоптер, решив эту проблему.

Ученые, наблюдая за птицами и насекомыми, обратили внимание на то, как они ловко маневрируют в ограническом пространстве. Анатомия птиц вдохновила многих инженеров на различные разработки в авиации, в частности, исландского инженера Хьялти Хардарсона.

Но есть у птиц и другое завидное умение — пролетать сквозь узкие отверстия, сложив крылья и почти не снижая скорости. Это и попытались скопировать французские робототехники, пишет EurekAlert.

Этьен Жюль Маре из Национального центра научных исследований Франции изобрел квадракоптер Quad-Morphing, оснащен двумя горизонтальными манипуляторами, на концах которых расположены по два направленных вверх пропеллера. Во время обычного полета эти пропеллеры расположены перпендикулярно центральной оси дрона, как у обычного квадрокоптера.

Но когда аппарату нужно протиснуться через узкое отверстие, механические "руки", благодаря системе гибких проводов, меняют свою конфигурацию, выстраиваясь параллельно центральной оси.

Таким образом, все 4 пропеллера находятся на одной линии, что сокращает размах "крыльев" вдвое. Хотя такая конструкция менее стабильна, она позволяет дрону Quad-Morphing продвигаться вперед в ограниченном пространстве со скоростью 9 км/ч — а большего от него и не требуется. Как только препятствие оказывается позади, дрон снова принимает привычную четырехугольную форму.