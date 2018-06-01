Британка утверждает, что дожила до 106 лет благодаря целибату

Секрет ее долголетия кроется в полном отказе от отношений с мужчинами, заявил самая старая женщина Великобритании.
Как сообщает The Mirror, Мэдлин Дай (Madeline Dye) родилась в 1912 году в городе Хели, графство Саут-Йоркшир. По словам женщины, она ни разу в жизни не была на свиданиях, а впервые попала в паб в 90 лет.
Дай считает, что благодаря полному отказу от мужчин она избежала стресса, сопряженного с браком и отношениями. Она жила в своем доме в одиночестве до 103 лет, после чего была вынуждена нанять сиделку.
Ее родственники восхищаются тем, что в свои годы она не использует трость, самостоятельно одевается, активно двигается и общается с окружающими.
"Кто бы ни спросил ее о прошлых романах или о том, есть ли у нее муж, она всегда отвечает: "У меня никогда такого не было, поэтому я до сих пор жива"", — рассказала ее 80-летняя племянница.
В начале мая столетняя британка Дорис Олив Неттинг (Doris Olive Netting) рассказала о том, что причиной ее долгой жизни можно считать пиво. Она призналась, что за всю жизнь выработала привычку выпивать по стакану Guinness в день.
F-35 Lightning II — провал или успех?
Программа разработки нового многоцелевого истребителя JSF (Joint Strike Fighter) сегодня сосредоточила все усилия в области создания новых военных самолетов в США и Великобритании.
Алексей Стаханов: путь от рекорда до психушки
Когда-то имя Стаханова, советского шахтера, Героя Социалистического Труда, гремело по всему Советскому Союзу.