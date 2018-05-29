Ростовская область вернулась с ПМЭФ-2018. Итоги участия

В Петербургском международном экономическом форуме приняли участие видные деятели Ростовской области — представители бизнес-сообщества и администраций муниципальных образований. Делегацию возглавил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Главная цель представителей Ростовской области на ПМЭФ была подписание ряда соглашений по проектам, уже готовым к реализации. Подразумевались проекты по строительству логистического центра, малоэтажного поселка, цифровизации экономики, решение кадровых вопросов. Под эти проекты уже было предусмотрено 12 миллиардов рублей инвестиций, пишет "Правда.Ру".

В первый день форума были обсуждены с потенциальными партнерами проекты по ветроэнергетике, вопрос переработки отходов и многие другие.

Второй день представители Ростовской области, как уже упоминалось выше, посвятили подписанию соглашений, по которым уже были осуществлены предварительные договоренности.

Василий Голубев и гендиректор компании "ФМ Ложистик" Кристоф Менивар задокументировали договоренность о строительстве большого логистического комплекса. Он расположится недалеко от аэропорта "Платов". Компания намерена уже к концу 2019 года построить логистический комплекс в станице Грушевской Аксайского района.

Еще одним итогом кропотливой подготовительной работы стало подписание соглашения по реализации крупного проекта по строительству жилья в Аксайском районе Ростовской области. Свои подписи под ним поставили Василий Голубев и гендиректор компании "Мегастрой" Василий Перцев.

Василий Голубев объяснил, почему этот проект получил в регионе поддержку. По его словам, сегодня очень важно не только строить жилье, но и создавать вокруг него комфортную среду, которая будет полностью соответствовать всем запросам граждан, а именно это пообещали Ростовской области партнеры по данному проекту.

Соглашение, направленное на реализацию государственной программы "Цифровая экономика РФ", подписали Василий Голубев и президент Группы МТС Алексей Корня. В период с 2018-го по 2020 год компания планирует вложить в цифровизацию экономики Ростовской области 3,5 миллиарда рублей. В регионе появятся технологии, которые приблизят к людям медицинские и образовательные услуги, запустят технологии, называемые "умный город".

Губернатор Василий Голубев рассказал, что сотрудничество с компанией МТС у региона давнее, с 2013 года. И за трехлетний период компания уже вложила в регионе в сферу, за которую отвечает, три миллиарда рублей, а потому в плодотворности дальнейшего партнерства с ней сомнений быть не может.