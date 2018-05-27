В США объявили режим ЧП из-за урагана "Альберто"

Ураган "Альберто" принес с собой на побережье Мексиканского залива сильные осадки, обернувшиеся наводнения в прибрежных штатах. Во Флориде, Алабаме и Миссисипи было объявлено чрезвычайное положение.

В опасно зоне находятся полуостров Юкатан и западная часть Кубы.

"Альберто" стал первым штормом в сезоне атлантических ураганов 2018 года. По данным Национальной метеорологической службы США, ожидается, что, когда тропический шторм достигнет северного побережья Мексиканского залива, его интенсивность возрастет, а скорость ветра будет достигать 40 км/ч.

Предупреждение о тропическом шторме было выпущено для районов от границы штатов Миссисипи и Алабама до реки Аукилла во Флориде. В восточной части Луизианы до Миссисипи, Алабамы, и западных частей штатов Теннесси и Флориды может выпасть 13-25 см осадков.

По словам губернатора Флориды Рика Скотта, во всех 67 округах штата было объявлено чрезвычайное положение, чтобы дать местным органам власти достаточно времени и ресурсов для подготовки к шторму, который принесет с собой ливни и наводения. Его коллеги из Миссисипи и Алабамы также объявили чрезвычайное положение, сославшись на угрозу прибрежных и внутренних наводнений.

Губернатор штата Алабама Кей Айви объявил чрезвычайное положение в 40 округах. Губернатор Миссисипи Фил Брайант обратился к жителям штата с просьбой следить за новостями и подготовиться к стихии, попросив уделить особое внимание мерам безопасности тем, кто живет в передвижных домах и в низинных районах.

В субботу вечером погодная система находилась в 153 км к северу от западного побережья Кубы и в 440 км к юго-западу от национального парка Драй-Тортугас — архипелага у южного побережья штата Флорида в 120 км западнее от курорта Ки-Уэст.

В субботу "Альберто", сформировавшийся за несколько дней до официального начала сезона ураганов 2018 года, двигался на север со скоростью около 20 км/ч, скорость устойчивого ветра достигала 64 км/ч. Прогнозируется постепенное усиление шторма по мере его приближения к северному побережью Мексиканского залива.

В пятницу он сместился на восток, что уменьшило угрозу для районов добычи нефти в Мексиканском заливе. В тот же день компании Royal Dutch Shell и Exxon Mobil эвакуировали часть персонала со своих нефтяных объектов в заливе.