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    • Опубликована
    • 26.05.2018 в 23:00

Жуткий смерч пронесся над Белоруссией

Редкое для этих мест природное явление стало хитом в социальных сетях, многие пользователи показывали фотографии гигантского смерча, пронесшегося над деревнями Стародубка и Уборки Лоевского района Гомельской областью Республики Беларусь.

Гомельский торнадо со стороны напоминал огромную вращающуюся трубу, соединившую небо с землей. Чем ближе к земле, тем смерч темнее — причина тому килограммы пыли и песка, которые "засосала" воронка.

Очевидцы, снимавшие торнадо на видео, опасались за судьбу пасущихся неподалеку коров. К счастью, вихрь рассеялся, не причинив вреда.

"Это достаточно редкое явление для Беларуси, — отметил начальник отдела метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. — Документальных подтверждений сейчас становится больше, потому что есть энтузиасты, готовые снять это на телефон. Появление смерча связанно с образованием мощных кучево-дождевых облаков. Грозы, ливни, шквалы, град — это явления одного порядка. Мощное облако, у которого есть своя циркуляция, за счет большой энергии успевает создавать завихрения у поверхности земли".

16 мая аналогичный погодный феномен, но гораздо менее внушительных размеров, заметили в Астрахани. Тонкий и белый смерч, немного покружив по городу, рассеялся.

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