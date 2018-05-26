Жуткий смерч пронесся над Белоруссией

Редкое для этих мест природное явление стало хитом в социальных сетях, многие пользователи показывали фотографии гигантского смерча, пронесшегося над деревнями Стародубка и Уборки Лоевского района Гомельской областью Республики Беларусь.
Гомельский торнадо со стороны напоминал огромную вращающуюся трубу, соединившую небо с землей. Чем ближе к земле, тем смерч темнее — причина тому килограммы пыли и песка, которые "засосала" воронка.
Очевидцы, снимавшие торнадо на видео, опасались за судьбу пасущихся неподалеку коров. К счастью, вихрь рассеялся, не причинив вреда.
"Это достаточно редкое явление для Беларуси, — отметил начальник отдела метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. — Документальных подтверждений сейчас становится больше, потому что есть энтузиасты, готовые снять это на телефон. Появление смерча связанно с образованием мощных кучево-дождевых облаков. Грозы, ливни, шквалы, град — это явления одного порядка. Мощное облако, у которого есть своя циркуляция, за счет большой энергии успевает создавать завихрения у поверхности земли".
16 мая аналогичный погодный феномен, но гораздо менее внушительных размеров, заметили в Астрахани. Тонкий и белый смерч, немного покружив по городу, рассеялся.
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