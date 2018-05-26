Ученые выявили связь между продолжительностью жизни человека и его IQ

Исследование на тему влияния IQ на продолжительность жизни человека провели ученые из Эдинбургского университета, Оксфорда и Университетского колледжа Лондона.
Для этого было привлечено 65 тысяч человек, наблюдение за которыми началось еще в 1947 году, когда им было 11 лет. Задачей ученых было установить связь между интеллектом ребенка и его продолжительностью жизни и состоянием здоровья. Как оказалось, уровень IQ напрямую связан с продолжительностью жизни и не только.
К 79 годам люди с высоким интеллектом были меньше подвержены заболеваниям сердца, инсультам, онкологическим и респираторным заболеваниям, смертельным травмам, болезням пищеварительной системы и старческому слабоумию.
Но исследователи не смогли установить, каким образом уровень интеллекта в детстве влияет на продолжительность жизни. Связь между IQ и продолжительностью жизни сохранялась даже в том случае, когда учитывались и другие факторы, оказывающие влияние на долголетие.
Ранее профессор психологии Джеймс Флинн из университета Отто в Новой Зеландии выяснил, что коэффициент IQ никак не связан с уровнем интеллекта, при этом, отметил ученый в мире в последнее время наблюдается повышение общего интеллектуального уровня.
В своей научной работе Флинн утверждает, что умственные способности человека зависят от ряда факторов, среди которых не только генетическая предрасположенность, но и семья.
Он также говорит, что многие студенты, даже те, которые с легкостью управляются с высокими технологиями, абсолютно безразличны к мировой истории, поэтому, выйдя за стены университета, они ничем не будут отличаться от средневековых крестьян, умами которых с легкостью манипулировали феодалы.
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