Ученые выявили связь между продолжительностью жизни человека и его IQ

Исследование на тему влияния IQ на продолжительность жизни человека провели ученые из Эдинбургского университета, Оксфорда и Университетского колледжа Лондона.

Для этого было привлечено 65 тысяч человек, наблюдение за которыми началось еще в 1947 году, когда им было 11 лет. Задачей ученых было установить связь между интеллектом ребенка и его продолжительностью жизни и состоянием здоровья. Как оказалось, уровень IQ напрямую связан с продолжительностью жизни и не только.

К 79 годам люди с высоким интеллектом были меньше подвержены заболеваниям сердца, инсультам, онкологическим и респираторным заболеваниям, смертельным травмам, болезням пищеварительной системы и старческому слабоумию.

Но исследователи не смогли установить, каким образом уровень интеллекта в детстве влияет на продолжительность жизни. Связь между IQ и продолжительностью жизни сохранялась даже в том случае, когда учитывались и другие факторы, оказывающие влияние на долголетие.

Ранее профессор психологии Джеймс Флинн из университета Отто в Новой Зеландии выяснил, что коэффициент IQ никак не связан с уровнем интеллекта, при этом, отметил ученый в мире в последнее время наблюдается повышение общего интеллектуального уровня.

В своей научной работе Флинн утверждает, что умственные способности человека зависят от ряда факторов, среди которых не только генетическая предрасположенность, но и семья.

Он также говорит, что многие студенты, даже те, которые с легкостью управляются с высокими технологиями, абсолютно безразличны к мировой истории, поэтому, выйдя за стены университета, они ничем не будут отличаться от средневековых крестьян, умами которых с легкостью манипулировали феодалы.