Знаменитому Шарлю Азнавуру исполнилось 94 года

Ему уже 94, но один из самых известных во всем мире французских шансонье продолжает радовать поклонников своими выступлениями. Он покорил зрителей своим голосом и шармом, о нем ходят слухи и рождаются легенды.

Следует напомнить, что Шарль Азнавур был рожден в армянской семье. Родителям пришлось иммигрировать во Францию после того, как в Турции (город Смирна) произошел жестокий погром. Певец никогда не блистал ни особой внешностью, ни сильным голосом. Даже происхождение мало способствовало артистической карьере. Прежде чем попасть на сцену и стать знаменитым, певцу пришлось пережить много ударов судьбы.

Настоящая карьера певца и музыканта началась после встречи с Эдит Пиаф. Тогда певцу было всего 22 года.

За время своей творческой деятельности певец выступал на одной сцене со многими знаменитыми и талантливыми музыкантами, среди которых можно назвать Френка Сенатру, Селин Дион, Лучано Паваротти, Патрисию Каас, Лайзу Миннелли.

До недавнего времени певец проводил гастроли и ездил с концертами по разным странам. Так, в апреле текущего года планировалось проведение выступления Шарля Азнавура в Санкт-Петербурге. Концерт не состоялся, потому, что, буквально за час до начала певец был госпитализирован в больницу с острым мышечным спазмом.

Говорят: хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Шарль Азнавур самоуверенно объявил не состоявшийся из-за внезапного недомогания концерт в России перенесенным на следующий сезон. Выступать до 90, жить до 100 — таким был жизненный план артиста, который он пересмотрел в свою пользу. Музыкант продолжает выступать и на десятом десятке лет, замахиваясь на новое личное обязательство: выходить на сцену до 100-летнего юбилея!

Бог, похоже, не возражает… Разве что напоминает о зыбкости бытия, призывая считаться с возрастом и здоровьем. Нынешний гастрольный год (да-да, артист не просто "всё еще поет", а полноценно гастролирует) не задался. В конце апреля мировой знаменитости стало плохо на репетиции перед ажиотажным концертом в Санкт-Петербурге.

Зрителей шокировали тревожной вестью о госпитализации певца, и концерт перенесли на апрель следующего года. Пройдя комплексное обследование и полежав пару часов под капельницей в питерской больнице, Азнавур вернулся в отель, а утренним рейсом улетел домой, пообещав врачам не пускать недомогание на самотек. Как выяснилось, концерт отменили из-за мышечного спазма — у артиста внезапно прихватило спину.

Обещание долечиться дома Шарль Азнавур не нарушил: на днях он был снова госпитализирован. Правда, во французской больнице города Ним артист оказался не по своей инициативе — шансонье неудачно упал в собственном особняке, повредив плечевую кость.

Опасности для жизни 94-летнего музыканта нет, успокоили поклонников. Шарль Азнавур будет восстанавливаться в родных стенах на юге Франции (департамент Буш-дю-Рон), записывать новый альбом (их у него уже шесть десятков) и ездить с концертами по миру. Карта мирового турне 94-летнего маэстро поражает: 5 июня — Монако; 23 июня — Италия; 30 июня — Великобритания; 14 июля — Испания; 21 июля и 4 августа — Германия; 16 августа — Хорватия; 17 и 19 сентября — Япония; 20 октября — Украина; 26 октября — Бельгия; 8 и 17 ноября, 4, 7, 11, 15 декабря — Франция, 22 декабря — Швейцария.

"Я не собираюсь уходить на покой, — говорит артист. — Я намерен исчерпать жизнь до конца, потому что слишком ее люблю…".

Сам артист утверждает, что любовь подарила ему много вдохновения для творчества, хотя приносила не только счастье, но и грусть. "Кто скажет, почему люди расстаются, получит Нобелевскую премию", — говорит Азнавур.

Музыкант женился трижды: в 1946 году — на Мишелин Рюгэль (дочь Седа-Патриция 1946 г. р. и сын Шарль 1952 г. р.), в 1955-м — на Эвелин Плессиc (сын Патрик 1956-1981 гг.), в 1967-м — на Улле Торсель.

В его личной жизни "Вечная любовь" — это чувства к третьей супруге. Кстати, троих детей в последнем браке шведка и француз армянского происхождения назвали русскими именами: Катя (1969 г. р.), Миша (1971) и Николай (1977). "Это потому, что еще одна моя любовь — к России, — объясняет Азнавур. — Она в крови, от отца, говорившего по-русски".

Родители Шарля — этнические армяне, эмигрировавшие во Францию в 1922 году из Грузии. Отец Майкл Азнаворян был родом из Ахалциха Тифлисской губернии Российской империи (дед по отцу в Тифлисе работал поваром у губернатора), а мать Кнар Багдасарян происходила из купеческой семьи турецких армян.







Несмотря на то, что Шахнур Вахинак Азнаворян (имя Шарля Азнавура при рождении) — коренной парижанин, появившийся на свет в столичном квартале Сен-Жермен, он всегда говорил, что французом его сделала Эдит Пиаф. К поверившей в его талант великой современнице у Шарля Азнавура тоже "Вечная любовь" — ностальгическая, как тоска по безвозвратному прошлому.

Зарабатывать на хлеб Шарль начал в 5-летнем возрасте, когда стал читать парижским армянам стихи на родном языке. С 9 лет ученик детской артистической школы и центральной школы TSF в Париже выступал на сцене — пел, играл, а в 1936 году впервые снялся в кино.

Но профессиональная карьера шансонье началась у Шарля после случайного знакомства с Эдит Пиаф: их непростые отношения длиной в восемь лет завязались за бокалом вина в парижском кабаре, где Азнавур исполнял песни собственного сочинения в дуэте с другом, композитором Пьером Роша.

Утром "Воробушек" (прозвище Пиаф у друзей) предложила отправиться с ней в турне по Франции и Соединенным Штатам. Это было в послевоенном 1946 году — у Азнавура даже на билет денег не было, пришлось занимать у знакомых. Но вскоре всё изменилось: "собутыльник", "секретарь", "извозчик" и "носильщик багажа" при звездной госпоже сам стал звездой.

"Я был ее автором, композитором и партнером по выпивке, — делился воспоминаниями Азнавур. — Признаюсь, мы это оба любили: в каких-то странах пили пиво, в каких-то — красное вино, а в Америке — одно и то же шампанское".

Во время очередного прилета в США Шарль застал Эдит с другим возлюбленным. "Поезжай в Канаду, — посоветовала Пиаф Азнавуру, — там на французском репертуаре разбогатеешь". Так и вышло: 11 концертов в неделю с полными залами на 600 зрителей позволили отосланному Азнавуру познать вкус успеха.

Артист не раз уходил от Пиаф и вновь к ней возвращался. И даже после смерти певицы, ставшей "символом Франции", снова оказался с ней рядом: по просьбе режиссера Клода Лелуша снялся в драме 1983 года "Эдит и Марсель", посвященной отношениям Пиаф с известным боксером Марселем Серданом.

Самолюбие Шарля больше не страдало: ему "сдались" лучшие концертные залы мира, а в парижской Olympia певец выступал 12 недель подряд! По опросу журнала Time и телекомпании CNN в 1998 году Азнавур был назван лучшим эстрадным певцом ХХ века.







За 80-летнюю творческую карьеру артист снялся в 70 фильмах, продал 100 миллионов собственных дисков и написал 1400 песен, которые исполнил на шести языках.

Сегодня Шарль Азнавур — чуть ли не самый титулованный исполнитель в мире. В списке его достижений — 250 дуэтов со звездами мировой сцены: Пласидо Доминго, Фрэнком Синатрой, Элтоном Джоном, Андреа Бочелли, Патрисией Каас, Стингом и др.







У певца — 500 наград за "Золотой диск". Он — обладатель Золотой медали Парижа и "Золотого льва"Венецианского кинофестиваля, приза Эдисона и большой медали Французской академии, премии Бернара Лакаша и кинопремии "Сезар". Артист является командором ордена Почётного легиона, кавалером орденов Короны Бельгии и Восходящего солнца. А больше всего наград у Азнавура — за укрепление дружбы и взаимопонимания между народами. И это сегодня особенно ценно.

© Вячеслав Капрельянц, 2018