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    • Опубликована
    • 21.05.2018 в 10:40

В Москве назвали новые имена российской фантастики

19 мая в Москве прошло вручение премии "Настоящий писатель: НОВАЯ ФАНТАСТИКА".

Прошлой осенью сообщество "Настоящий писатель" и литературный клуб "Бумажный слон" дали старт конкурсу фантастических рассказов "Новая Фантастика".

По замыслу огранизаторов, мероприятие было призвано содействовать раскрытию творческого потенциала начинающих авторов и способствовать развитию профессиональных навыков и повышению уровня молодых писателей.

Как пояснили в жюри, на данный момент в нашей стране существует очень мало конкурсов, которые действительно вносят значительный вклад в жизнь и карьеру писателя, а также помогают ему реализовать свой творческий потенциал.

На сайте сообщества "Настоящий писатель" в этой связи отметили,  что западные литераторы давно практикуют проведение конкурсов, которые превосходно справляются с этими задачами. 

К примеру, конкурс "Писатели и Иллюстраторы Будущего", основанный в 1983 году писателем  Л. Роном Хаббардом и его коллегами Рэем Бредбери, Роджером Желязны, Френком Гербертом за 33 года работы дал зеленый свет писательской карьере более 200 человек. 

Отметим, что в состав жюри конкурса входили Вера Камша, Георгий Зотов, Игорь Минаков, Дмитрий Рус и Никита Аверин. 

В конкурсе приняли участие 920 работ молодых писателей из разных городов России. География участников впечатляла - заявлялись участники не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Минска, Красноярска, Череповца, Архангельска и Тель-Авива. 

Победителями конкурса 2018 года стали Михаил Гречанников ( 3-е место), Сергей Добронравов (2-е место) и Яна Летт (1-е место). По мнению писателей, это лучшая возможность для автора познакомить потенциального издателя со своим творчеством.

 


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