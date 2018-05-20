Илон Маск проложит в Лос-Анджелесе высокоскоростную магистраль Loop с билетами за 1 доллар

Об Илоне Маске снова заговорили. Теперь — в связи с презентацией, которая проходила в синагоге Leo Baeck Temple в Лос-Анджелесе, целью которого, как представляется, было развеять беспокойство общественности по поводу недавно достроенного "полностью экспериментального тоннеля" The Boring Company.

Перед самым выступлением Маска и гендиректора The Boring Company Стива Дэвиса, местный метрополитен подтвердил свое участие в проекте, пишет TechCrunch.

По словам Маска, разработка The Boring Company позволит горожанам перемещаться между центром города и аэропортом за восемь минут. Одна капсула сможет перевозить до 16 человек, билет на транспорт будет стоить $1. Впервые Маск указал точную стоимость билета, ранее он только говорил, что ездить подземным транспортом The Boring Company будет дешевле, чем на городском автобусе.

Напомним, что в марте этого года Илон Маск сообщил, что The Boring Company и он меняют концепцию, после чего показал электробус для движения по подземным туннелям. Фактически, речь шла об аналоге метро. Как рассказал Маск, электробусы Loop будут двигаться со скоростью до 240 км/ч и смогут автоматически совершать переходы между тоннелями и лифтами, поднимающими их на поверхность для посадки и высадки пассажиров.

Во время встречи в синагоге Маск поведал новые подробности. Он собирается превратить проект в пассажирскую транспортную систему с курсирующими по ней капсулами.

Маск сказал, что хочет назвать систему Soul-destroying traffic ("Скучный транспорт"). Учитывая, как начиналась The Boring Company, не исключено, что это не шутка. Фраза Soul-destroying traffic фигурирует в первом же предложении FAQ на сайте The Boring Company.

Тоннели и капсулы The Boring Company должны стать частью системы общественного транспорта Лос-Анджелеса. По словам Маска, на капсулах Loop жители и гости Лос-Анджелеса смогут доехать из центра города в аэропорт (и в обратном направлении) всего за восемь минут.

Loop будет своего рода упрощенной версией будущих "вакуумных" поездов Hyperloop, разработка которых в The Boring Company ведется параллельно. На более близких маршрутах The Boring Company будет использовать линии Loop, а на дальних — Hyperloop, что в целом вполне логично.

Не вдаваясь в подробности, Маск отметил, что в будущем Hyperloop и Loop смогут взаимодействовать. К сожалению, он не назвал ориентировочных сроков запуска первых коммерческих маршрутов Loop, но снова призвал всех желающих бесплатно прокатиться по тоннелю, как только его откроют в ближайшее время.

В 2017 году The Boring Company планировала построить Loop в Чикаго. В отличие от Hyperloop, движение в подземных тоннелях происходит без вакуума. Пассажиры Loop будут перемещаться по ним в специальных капсулах, рассказывал Маск.