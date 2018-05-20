Уйдя из дома на поиски умершего друга, собака вернулась домой только через 4 года

Если вы любите трогательные истории о преданности животных, то этот рассказ о собачьей дружбе — для вас.

В одной американской семье из Лансинга (США) жили две собаки — Бэмби и Расти. Животные были невероятно дружными. Поэтому, когда Расти умер от рака, Бэмби не смогла справиться с этой утратой. Потеря друга была для нее невыносимой, она была печальна и часто уходила из дома. Видимо, собака никак не могла понять, куда делся ее друг.

Хозяева переживали за своего питомца и однажды решили подарить ему нового товарища — щенка, но это не смогло развеять тоску Бэмби, и однажды она просто не вернулась домой. Владельцы несколько месяцев искала повсюду свою собаку, расклеивали объявления с обещанием вознаграждения. В конце концов они потеряли надежду на возвращение Бэмби, решив, что собаку либо похитили, либо она умерла.

Однако в жизни всегда есть место чудесам. Спустя четыре года в доме героев истории раздался звонок из приюта, и им сказали, что нашли их собаку — в Огайо, почти за 200 километров от Лансинга. Ее привели к ним полицейские, а хозяев отыскали после сканирования чипа Бэмби.

Каким образом истощённая, измученная собака оказалась так далеко и что ей пришлось пережить, неизвестно. Но муж, жена и двое детишек сразу отправились забирать питомца. И сначала даже не узнали изменившуюся 12-летнюю собаку, однако Бэмби заскулила от радости при виде своих хозяев. Счастливое воссоединение наконец произошло.