Facebook вынужден признать о предоставлении информации по запросам спецслужб

Марк Цукерберг в первый раз опубликовал отчет о предоставлении данных пользователей Facebook по запросам от государственных структур. .

"Сегодня мы впервые в порядке открытости публикуем отчет об эффективности обеспечения контроля. Этот отчет включает те же показатели, которыми мы пользуемся для оценки нашего развития. Мы будем обновлять его дважды в год нашими результатами", — написал он на своей странице в Facebook.

Цукерберг отметил, что с этого года его главными приоритетами стали "обеспечение безопасности людей и разработка новых способов участия нашего сообщества в руководстве и в процессах привлечения нас к ответственности".

Цукерберг напомнил, что в апреле Facebook опубликовал свои внутренние установки, которые используются для рассмотрения постов, призывающих к ненависти, насилию, терроризму, а также с изображением обнаженного тела и другого запрещенного контента.

В первом полугодии 2013 года было получено 25 тыс. 607 запросов, втором полугодии 2017 года общее количество запросов составило 83 тыс. 341. Согласно данным соцсети, большинство запросов с июля по декабрь 2017 года поступило из США, Индии и Великобритании, и ни одного от Коста-Рики, Исландии и Ботсваны.

Так, из 32 тыс. 742 запроса специальных служб Соединенных штатов о раскрытии данных аккаунтов, лишь 1 тыс. 808 были экстренными, то есть не сопровождались судебными процедурами. Запрошенная информация касалась 53 тыс. 625 аккаунтов, и в 85% случаев некоторые данные были предоставлены, говорится в отчете.

Из 12 тыс. 171 индийских запросов в отношении 17 тыс. 272 учетных записей пользователей, только 297 были срочными, а информация в целом предоставлялась в 53% запросов. Из 7 тыс. 455 британских запросов о 9 тысячах 719 аккаунтов в фейсбуке почти 1,4 тыс. были экстренными, а информация в целом предоставлялась в 92% всех случаев.

Между тем, от России за вторую половину прошлого года поступило всего 6 запросов, из них лишь один экстренный в отношении семи учетных записей, но ни на один из запросов Facebook не предоставил какой-либо информации, так же как за все предыдущее время, то есть с 2013 года, пока ведется мониторинг. Максимальное количество запросов от РФ было получено именно в прошлом году.

США, Великобритания и Канада лидируют по количеству экстренных запросов в Facebook.