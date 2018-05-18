Су-27 - самолет, который породил много новых версий и много страха

Лучшим истребителем четвертого поколения для России, Китая и Индии, по мнению обозревателя The National Interest Себастьен Роблин является советский многоцелевой истребитель Су-27. (по классификации НАТО — Flanker, или "Удар во фланг").

Российский аналогF-15 Eagle обладает большой дальностью, высокой скоростью, тяжелыми боевыми нагрузками, передовой авионикой и превосходной маневренностью. При этом, напоминает эксперт, крылатая машина длиной в двадцать два метра имеет запас топлива для действия в боевом радиусе в 900 миль (более 1,6 тысячи километров).

Кроме того, Flanker "способен выполнять маневры за пределами обычных аэродинамических принципов", подчеркнул автор статьи.

Роблин привел в пример первое появление Су-27 на Парижском авиасалоне 1989 года, когда советский летчик-испытатель Виктор Пугачев ошеломил публику знаменитым маневров "Кобра": он поднял нос самолета сначала до угла в 90 градусов, а затем и до 120 градусов. При этом истребитель продолжал двигаться вперед по своему первоначальному вектору, демонстрируя способность достигать невероятно больших углов атаки.

Роблин также отметил, что эти самолеты нередко показывали на себя в испытаниях лучше американских конкурентов. А последние модификации истребителя — в частности, Су-35 — наглядно демонстрируют тот факт, что российские конструкторы делают ставку на высокоманевренные самолеты, в о время как в США выбирают малозаметность и скорость.

Аналитик напоминает, что на основе Су-27 были созданы, в частности, истребители Су-27М, Су-30, Су-33, Су-35, а также китайский Shenyang J-11. По его словам, о популярности этого семейства свидетельствует тот факт, что в КНР было построено несколько подделок Flanker.

США начали строить свои первые истребители четвертого поколения в 70-х годах прошлого века. Речь идет о F-14, F-15 и F-16, которые могут нести тяжелое вооружения и оснащены самой современной электроникой. Советский Союз в конце 60-х годов приступил к разработке "тяжелых истребителей, которые, в отличии от "перехватчиков дня", мог еще выполнять очень "ловкие маневры", пишет Роблин.