15 мая Владимир Путин на КАМазе открыл Крымский мост

Президент Владимир Путин открыл движение по Керченскому мосту. Для этого глава государства прибыл из Сочи, из своей летней резиденции Бочаров Ручей.

Он проехал во главе колонны строительной техники за рулем "КамАЗа". Ранним утром 16 мая по мосту проследуют байкеры мотоклуба "Ночные волки", после этого официально откроется автомобильное движение.

Мост начинается на Таманском полуострове в Краснодарском крае, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на берег Крыма. Как известно, мост через Керченский пролив, который называют Крымским, станет самым длинным в Европе, его протяженность составит 19 километров. Из них 11,5 км пролегают по суше, в частности, по острову Тамань, а 7,5 км над морем. Пропускная способность — 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

15 мая с семи часов утра под Крымским мостом перестали пропускать морские суда. В итоге десятки судов скопились на якорных стоянках у входа в пролив, как со стороны Азова, так и со стороны Черного моря. По данным сайта "Керчь.ФМ" пограничники не дали разрешение на выход в море и для маломерных судов. Таким образом, морское движение в проливе полностью встало.

В 14:47 Путин говорит: "Поехали!", и садится за руль "КамАЗа" под номером Н082ОН799. Рядом руководитель стройки — Александр Островский. За ним двинулась вся колонна грузовиков. Машины едут явно быстрее обещанных 40 км/ч. Ожидается, что весь путь займет около получаса.

Всего в колонне едет 36 автомобилей. Через часть машины прибывают в Керчь.

Торжественное открытие Крымского моста в Керчи и Тамани в течение двух дней будут отмечать праздничными концертами, мотопробегом и фаер-шоу. На сцену должны подняться участники телешоу "Голос". Выступят артисты Олег Шаумаров и Денис Майданов, — сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Исполняющий обязанности министра транспорта России Максим Соколов вручил награды строителям Крымского моста. Церемония прошла на самом мосту на фоне "КамАЗа", на котором президент проехал по транспортному переходу через Керченский пролив, сообщает "Крыминформ". "Впервые здесь, в этой обстановке — полевой, как сказал ведущий концерта, была вручена награда "За развитие транспортной системы Крыма" — сказал он. На медали мост направлен в сторону Крыма: на его фоне видно символическое изображение Ласточкиного гнезда.

У стройки есть талисман — кот Мостик или, как его еще называют, кот Моста. Говорят, это едва ли не самый популярный кот России! У кота даже есть своя страничка в Instagram, и он тоже принял участие в церемонии открытия.