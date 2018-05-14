Впервые поднялся в воздух второй опытный образец авиалайнера МС-21

Внимание специалистов гражданского авиастроения России приковано к авиалайнеру МС-21. На сегодняшний день он один из немногих отечественных пассажирских самолетов, разработанных в России.

Если набивший оскомину Sukhoi Superjet 100 можно считать пробой пера, то с Ирку́т МС-21 ("Магистральным самолётом XXI века") связаны по-настоящему большие надежды. По сути, именно от этой машины будет зависеть дальнейшая судьба гражданского авиастроения РФ.

Год назад, 28 мая 2017 года, впервые поднялся в небо первый летный образец самолета. Испытания в целом признали успешными. Между тем многие обратили внимание на затянувшийся "перерыв" в программе. Начало серийного производства было запланировано на 2017 год, но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2019 год. Сейчас негативные слухи развеял первый полет второго летного образца.

Программа семейства ближне-среднемагистральных самолётов МС-21 разрабатывается совместно ОКБ Яковлева и корпорацией "Иркут". Участником проекта также была компания "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина", однако в феврале 2008 года она покинула проект. Предполагалось, что при запуске серийного производства самолёт получит наименование Як-242, однако впоследствии от этого отказались

Испытания машины провели на высоте трех тысяч метров, скорость самолета составляла до 400 км/ч. Эти тесты признали успешными. Сейчас силами корпорации "Иркут" собраны в общей сложности три самолета МС-21. Один используют не для полетов, а для статических испытаний на территории Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского. Кроме этого, в настоящий момент ведут постройку еще трех машин МС-21-300.