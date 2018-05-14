ВОЗ рассказал, где на Земле самый грязный воздух

Девять из десяти человек в мире дышат воздухом с огромной концентрацией загрязняющих веществ. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно жертвами загрязненного воздуха становятся 7 миллионов человек.

Информацию о более 4300 городах в 108 странах мира содержит база данных ВОЗ. Самые высокие показатели загрязнения атмосферного воздуха характерны для регионов Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии. Здесь среднегодовые значения концентрации загрязняющих веществ нередко более чем в 5 раз превышают рекомендованные ВОЗ. За этими регионами следуют крупные города стран с низким и средним уровнем доходов в Африке и в регионе, относящемся к западной части Тихого океана.

"Загрязнение воздуха угрожает всем нам, но наибольшее бремя ложится на плечи беднейших и наиболее маргинализированных людей", — говорит генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Более 90% всех случаев смерти, обусловленных загрязнением воздуха, отмечаются в странах с низким и средним уровнем доходов.

В первую очередь это страны Азии и Африки, за которыми следуют страны Восточного Средиземноморья, Европы и Америки с низким и средним уровнем доходов. Около 3 миллиардов человек (более 40% населения мира) по-прежнему не имеют доступа к экологически чистым видам топлива и технологиям для бытовых нужд, что является главной причиной загрязнения воздуха внутри жилых помещений.

Загрязнение воздуха является одним из важнейших факторов развития неинфекционных заболеваний. На долю этого фактора приходится около четверти (24%) всех случаев смерти среди взрослого населения от болезни сердца, 25% — от инсульта, 43% — от хронической обструктивной болезни сердца, 29% — от рака легких.

К основным факторам загрязнения воздуха взвешенными частицами относятся неэффективное использование энергии домашними хозяйствами, промышленностью, сельским хозяйством, транспортным сектором, а также эксплуатация угольных теплоэлектростанций. В некоторых странах дополнительными источниками загрязнения воздуха являются песок и пыль пустынь, сжигание твердых отходов и уменьшение площади лесов. На качество воздуха могут также влиять природные процессы.