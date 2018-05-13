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    • Опубликована
    • вчера в 10:55

Испытание беспилотных "Камазов" прошли около Крымского моста

О первых испытаниях беспилотных "Камазов" на трассе Новороссийск — Керчь рассказало Министерство транспорта России.

На дорогу выпустили пять автомобилей, которые двигались по индивидуальной программе, а внутри сидели разработчики для контроля за происходящим. Судя по фото, с "Камазами" ехали и беспилотные легковые машины, в одной из которых сидел и. о. министра транспорта Максим Соколов.

Грузовики разогнались до 40 километров в час, проехали по развязке, перестроились, учли дорожные знаки и объехали заграждения. Отклонение от направления движения составило 3-5 сантиметров.

"Транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы "машинного зрения", обеспечивающего детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки", — сообщили в Минтрансе

Согласно федеральному проекту "Караван", беспилотные грузовики должны появиться на дорогах по всей России к 2035 году. Затраты на научно-исследовательские работы в компании оценивали в 5-6 миллиардов рублей, а запуск серийного производства — в 12 миллиардов рублей.

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