Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.05.2018 : 56,184
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.05.2018 : 69,9322
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 14.05.2018 : 79,7026
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 14.05.2018 : 45,4697
http://img.newsinfo.ru/image/article/8/4/3/7843.jpeg
    • Опубликована
    • 12.05.2018 в 23:02

Астрономы рассказали,куда исчезали спутники Земли

Луна — это далеко не первый спутник, который имелся у Земли. До того, как Луна появилась, наша планета пережила немало катастроф, а из-за этого у нее появлялись короткоживущие сателлиты.

Основная версия происхождения Луны говорит о том, что спутник появился после столкновения молодой Земли с другой протопланетой. Из смешанного вещества обоих тел, выбрашенного на орбиту, и появилась Луна.

Маловероятно, что такая катастрофа была единственной: в ту неспокойную эпоху Земля наверняка должна была испытывать подобные удары множество раз. Что же случилось с "протоспутниками", которые наверняка появлялись вследствие этого?

Израильские и европейские астрономы смоделировали ударное образование множества "протоспутников" и их гравитационные взаимодействия с планетой и друг с другом. Расчеты показали, что такие хаотические взаимодействия приводят к слиянию их в более крупные тела, а затем — либо к выбросу за пределы околоземной орбиты, либо к окончательному падению на поверхность планеты. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Такой "лунопад" мог иметь огромное значение для земной геологии и всей дальнейшей эволюции планеты. Конечно, непосредственные следы столкновений, происходивших в катархее, более четырех миллиардов лет назад, давно уничтожены многократными изменениями литосферы. Однако моделирование столкновений показало, что они должны были повлиять на скорость вращения планеты. Кроме того, их следы могут обнаруживаться в неоднородности состава земной коры: например, небольшие различия в содержании изотопов, которые сохранились вплоть до настоящего времени.

Мир

Image

ВОЗ рассказал, где на Земле самый грязный воздух

Девять из десяти человек в мире дышат воздухом с огромной концентрацией загрязняющих веществ. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно жертвами загрязненного воздуха становятся 7 миллионов человек.

Читать полностью

Общество

Image

Красный лук оказался мощным средством от рака

Ученые выяснили, что в этом остром овоще находятся мощные компоненты, обладающие исключительной силой в деле уничтожения опухолей.

Читать полностью

Новости