США вышли из "ядерной сделки" с Ираном

Не дожидаясь назначенного срока, Дональд Трамп уже объявил о том, что Соединенные Штаты выходят из "ядерной сделки" с Ираном. И на этом он не остановился: американский президент подписал меморандум о том, что вновь начинают действовать экономические санкции против Тегерана. Компании, имеющие экономические связи с ИРИ должны прекратить сотрудничество с Исламской Республикой в течение 180 дней или их будут ждать "серьёзные последствия".

О возможности такого решения Трампа было известно заранее. Тем не менее, его заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы: до самого последнего момента союзники США в Европе сохраняли надежду на то, что голос разума возобладает и Трамп откажется от своих намерений.

Возвращение Ирана в разряд "стран-изгоев" развяжет руки Израилю — это прекрасно понимают в Европе. Это значит — снова начнутся авиарейды Тель-Авива против иранских объектов и масштабная воздушная война против частей КСИР и "Хизбаллы" в Сирии. Следом — новый виток военной эскалации и неизбежное увеличение потока беженцев в Европу.



Многие американские эксперты задаются вопросом: делает ли выход из соглашения Америку более безопасной и стоит ли это риска вызвать вражду к себе союзников?

К примеру, обозреватель NBC пишет: "Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Тереза Мэй пытались довести до американского президента свои озабоченности и предлагали дополнительные переговоры по ограничению иранских ракетных программ и противодействию "иранской поддержке терроризма". Это было серьезное изменение позиции европейцев. Сделка далась с таким трудом, что до этого они отказывались от каких-либо новых переговоров. Однако Дональд Трамп не пожелал посчитаться с их мнением, заявил о "высшей степени" экономических санкций [против Ирана], нанеся тем самым серьёзный удар по Европе".



Бывший президент США Барак Обама назвал решение Трампа "заводящим в тупик" и отметил, что министр обороны Джеймс Мэттис относится к специалистам, которые считают соглашение работающим. Обама считает, что соглашение, которое он выторговал, остановило иранскую ядерную программу, отличается самой глубокой степенью контроля и не имеет отношения к другим проблемам, в создании которых обвиняют Тегеран.



Однако Трамп следует советам Джона Болтона и Майка Помпео, которые, вероятно, полагают, что экономика Ирана не выдержит санкций "высшей степени" и под влиянием роста социального недовольства иранский режим падёт. Они, видимо, также уверены, что Иран, опасаясь совместного удара США и Израиля, не решится возобновить свою ядерную программу.

Противники отказа от ядерной сделки как в Вашингтоне, так и в европейских столицах заявили, что "Трамп компрометирует веру в договороспособность Соединённых Штатов". Администрации, которая сначала заключает договоры, а потом из них выходит, перестанут верить даже те, кто были ей верны.

На фоне таких действий Белого дома, Ким Чен Ыну надо трижды подумать, прежде чем сесть за стол переговоров с американским президентом, говорят эксперты.



Председатель комитета по иностранным делам Сената США, республиканец Эд Ройсзаявил, что "полученные Ираном 100 миллиардов долларов в результате снятия санкций уже не вернуть, так же как и не мобилизовать наших союзников на враждебную политику против Тегерана. Зубную пасту не затолкать назад в тюбик, время изменилось".

Сенатор-республиканец от штата Аризона Джефф Флейк считает, что выход США из соглашения с Ираном делает США ненадёжным партнёром в глазах всего мира.

Председатель комитета по вооружённым силам республиканец Мак Торнберри говорит: "Главный вопрос заключается в следующем: что случится, если США из сделки выйдут? Выгонит ли Иран со своей территории инспекторов, которые давали нам понимание происходящего?"

Однако Трамп последовал рекомендациям своих советников. А они убеждают главу Белого дома, что его решение — единственно правильное. Однако тут стоит напомнить, что Джон Болтон, один из этих советчиков, стоял у истоков войны в Ираке. Едва ли ее можно отнести к успехам внешней политики США.



Другой советника, Майк Помпео, заявляет: "Мы делаем глобальное усилие, санкции достигнут полного эффекта, и мы напомним иранскому режиму о дипломатической и экономической изоляции, которая является результатом его безоглядной и подлой активности".



В Европе пытаются смягчить последствия принятого Белым домом решения. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини говорит, что выходом США из соглашения само соглашение не разрушено и может продолжать действовать.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что нужно будет договариваться с Ираном о "более масштабном соглашении". Канцлер ФРГ Ангела Меркель не добавляет к ранее сказанному ничего нового, но её отказ присоединиться к Вашингтону говорит о многом.



Что касается Ирана, он занял конструктивную позицию. Как заявил президент Хасан Роухани, Тегеран намерен продолжить выполнять соглашение, готов начать с остальными участниками переговоры о новых условиях реализации достигнутых ранее договорённостей и выйдет из соглашения лишь в том случае, если переговоры провалятся. В случае провала Иран вернётся к программе обогащения урана.



Министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании намерены встретиться с представителями Ирана в ближайший понедельник. Цель встречи — обсуждение созданной ситуации и судьбы соглашения.



Всеобщую обеспокоенность вызывает навязчивое повторение Тель-Авивом и Вашингтоном тезисов о том, что Иран поддерживает терроризм, дестабилизирует Ближний Восток и обманывает весь мир, не отказавшись якобы от планов создания атомной бомбы.

Отмтим, что сразу после объявления Трампом о выходе из сделки с Ираном Израиль произвёл новую ракетную атаку на иранские объекты в Сирии. Израильским властям в населённых пунктах на Голанских высотах указано приготовиться к использованию бомбоубежищ. Части израильской армии приведены в повышенную готовность "на случай нападения".