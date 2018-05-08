Поразительную мощь робота "Урана-9" показало Минобороны России

Видеозапись, на которой демонстрируются испытания российского беспилотного робота-танка "Уран-9", предназначенного для разведки боем и саперно-огневого прикрытия пехоты, стала доступна в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как испытанный в ходе сирийской кампании боевой робот преодолевает комплексную полосу препятствий и ведет огонь с помощью боевой информационно-управляющей системы, которую "невозможно взломать".

Комплекс "Уран-9" является многофункциональным — он был разработан для защиты пехотных соединений, а также огневого прикрытия и вывода пехотинцев из-под огня противника.

Кроме того, саперный робот оснащен вращающимися ножами, "буквально перемалывающий" землю вместе с заложенными в нее минами. Таким образом, большинство из них не успевают сработать. Бойковый, катковый и фрезерный трал позволяют вспахивать землю; также на него устанавливаются бульдозерный отвал и механический схват. Робот-сапер весит около 7 тонн, оснащен двигателем мощностью 190 лошадиных сил. Высота "Урала-6" достигает 1,4 метра, он может с помощью гусениц преодолевать препятствия выстой до 1,2 метров над поверхностью земли.

Также "Уран-9" оборудован четырьмя видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор. Робот способен найти, опознать и ликвидировать любой взрывоопасный предмет, за счет дистанционного управления обеспечивая полную безопасность личного состава.

На кадрах видеосъемки 12-тонный робот без особого труда преодолевает комплексную и сложную полосу препятствий, после чего оператор под взволнованную музыку поражает с помощью БИУС указанные мишени и зачищает объекты, занятые условным врагом. Проводились испытания в разных погодных услових.

На видео отлично видно вооружение многофункционального робота: танк оснащен пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм, а также автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм и реактивными огнеметами "Шмель-М", отлично зарекомендовавшими себя еще в войнах в Афганистане и Чечне.

Роботы-танки "Уран-9" испытывались и в боевых условиях — в ходе Сирийской кампании Вооруженных сил России, помогающих законному правительству Башара Асада бороться с террористами на территории САР.

Заместитель министра обороны России по вопросам вооружений Юрий Борисов ранее заявил, что в Параде Победы 9 мая в Москве примет участие как "Уран-9", так и его меньший собрат — саперный телеуправляемый робот "Уран-6", применявшийся при разминировании сирийских Пальмиры и Алеппо.

Российские танки-беспилотники были разработаны ОАО "766 управление производственно-технологической комплектации", расположенным в Подмосковье. Создатели робота и военные ВС РФ утверждают, что одна машина "Уран-6" заменяет 20 саперов.